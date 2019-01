Divers sportifs

18/01/2019

Match de gala

à Marrakech



Un match de gala opposant plusieurs personnalités sportives marocaines et étrangères a été organisé mercredi dernier au Grand stade de Marrakech en marge de la 3ème édition des Sommets exécutifs du football de la Fédération internationale de football association (FIFA).

Ont disputé cette rencontre, le président de la FIFA, Gianni Infantino, d'anciens internationaux marocains dont Aziz Bouderbala, Mustapha Hadji, Noureddine Naybet, Salahedine Bassir, Ahmed Bahja, l'ex-international croate, Zvonimir Boban en plus des présidents des associations nationales membres de la FIFA participant aux Sommets de Marrakech.



"Tanger-Métropole,

Tanger-Champions"



La 3e édition du tournoi "Tanger-Métropole, Tanger-Champions" a pris fin récemment avec une participation record de plus de 15.000 concurrents représentant 1.480 clubs de football, de basketball, de handball et de volley-ball.

Ce tournoi, co-organisé par la wilaya de la région de Tanger-Tétouan-Al Hoceima et la direction régionale du ministère de la Jeunesse et des Sports, a apporté une "valeur ajoutée" au niveau de la pratique des sports à Tanger et ses environs, à la faveur notamment de l’existence de plus d’une centaine de terrains de proximité, ont souligné les intervenants lors d’une rencontre organisée, mardi soir, par l’Association marocaine de la presse sportive (AMPS).

Plus de 15.600 concurrents, représentant 1.480 clubs, ont pris part à cette troisième édition, qui a vu l’organisation de 2.898 matchs et un grand nombre de formations et de compétitions parallèles, a fait savoir Mostapha Tahiri, responsable du département des sports au sein de la préfecture Tanger-Asilah, qui présentait le bilan du tournoi.

M. Tahiri a ajouté que 1.361 équipes, réparties sur 54 collectivités territoriales, ont pris part aux matchs de foot, avec la participation de 14.372 joueurs représentant trois tranches d’âge (moins de 15 ans, moins de 18 ans et plus de 18 ans), dont 376 filles et 63 équipes évoluant dans la Ligue du Nord, ajoutant que 24 équipes, avec 240 joueurs (dont 80 filles) ont participé aux compétitions de volley-ball.

En basketball, 96 matchs ont été organisés entre 50 équipes (dont 22 féminines), avec un total de 500 concurrents, alors que 45 équipes (dont 22 féminines), représentant 540 joueurs ont croisé le fer lors de 174 rencontres.