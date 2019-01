Divers sportifs

17/01/2019

Le Raja à l’épreuve

du MAT



Le Raja affrontera, aujourd’hui à partir de 15 heures au stade Père Jégo à Casablanca, le MAT, en match comptant pour la 14ème journée de la Botola Pro D1 Maroc Telecom de football.

Le Raja, qui reste sur une défaite lors du derby face au WAC, aura à cœur de rectifier le tir, devant une formation tétouanaise dont les performances fonctionnent en dents de scie.

A noter que trois autres rencontres comptant pour cette journée, à savoir RSB-FUS, HUSA-DHJ et IRT-WAC, auront lieu le mercredi 23 janvier.



Aït Bennasser dans

le viseur de clubs

italiens et anglais



L’international marocain Youssef Aït Bennasser, qui évolue à Monaco (Ligue 1 française), serait dans le viseur de clubs italiens et anglais, selon le site «mercato365.com».

Le Milan AC se serait renseigné sur la situation du milieu de terrain monégasque, indique ainsi la même source en citant des informations rapportées par le site italien «calciomercato.it».

L’ancien joueur de Nancy intéresserait aussi Genoa et Arsenal, ajoute le site en soulignant qu’Unai Emery, le manager des «Gunners», apprécierait le profil de l’international marocain.

Aït Bennasser (22 ans) est lié jusqu’en juin 2021 avec Monaco. Il avait été prêté à Caen la saison passée.



Super hat-trick

d’Abderrazak

Hamdallah



L'attaquant marocain du club saoudien d'Al Nasr, Abderrazak Hamdallah, a signé, mardi, son deuxième super hat-trick de la saison, permettant à son équipe de se qualifier (5-0) aux huitièmes de finale de la Coupe du roi d'Arabie Saoudite de football, aux dépens d'Al Ansar.

Le quadruplé de l'international marocain a été signé dans les 7è, 9è, 84è et 86è minutes de cette rencontre disputée à Riyad, tandis que son coéquipier brésilien Giuliano Victor a inscrit un autre but à la 74è min. Au prochain tour, Al Nasr retrouvera lundi prochain Al Fayhae.

Abderrazak Hamdallah s'était illustré cette saison en marquant, le 14 décembre dernier, un super hat-trick historique face à Raed, pour le compe de la 13è journée du championnat saoudien.