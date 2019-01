Divers sportifs

11/01/2019

Match amical

La sélection nationale marocaine U23 a perdu face à son homologue gambienne sur le score de 1 but à 0, mercredi dernier au stade de l'Indépendance à Banjul, capitale de la Gambie, en match amical.

L'unique réalisation de la partie a été inscrite cinq minutes avant la fin du temps réglementaire de la première période par Gaira Jouf.

Cette rencontre amicale, la deuxième entre les deux sélections, fait partie du programme de préparation des poulains de Mark Wott à la confrontation face au RD Congo en mars prochain.



Zniti suspendu

La Commission centrale de discipline de la Fédération Royale marocaine de football a décidé de suspendre le gardien du Raja de Casablanca Anas Zniti pour trois matchs fermes et de lui infliger une amende de 10.000 dirhams pour "comportement incorrect" envers un de ses coéquipiers (Zakaria Hadraf), lors du derby face au Wydad de Casablanca. Zakaria Hadraf a écopé lui aussi de la même sanction, suite à son geste "obscène" envers Anas Zniti.

Par ailleurs, le WAC s'est vu infliger une amende de 65.000 dirhams, après l'usage par ses supporters de fumigènes lors du match face au RCA (cas de récidive) et l’IRT a écopé d'une amende de 45.000 dirhams pour les mêmes motifs lors de la rencontre l'ayant opposé à la Renaissance de Berkane (RSB).



Cross-country

Le Maroc a remporté le titre des 23è Championnats arabes de cross-country, disputés récemment dans la banlieue d'Amman.

La sélection marocaine a terminé en tête du classement général en dominant la majorité des catégories de cette compétition. Le Royaume a été représenté à cette compétition par 6 équipes, toutes catégories confondues. Il s'agit des Cadets (6 athlètes, 6 Km), Juniors filles (6, 6 Km), Seniors Hommes (6, 10 Km), Juniors garçons (6, 8 Km), Seniors femmes (6, 10 Km) et Cadettes (5, 4 Km).