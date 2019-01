Divers sportifs

04/01/2019

Handball



Le premier championnat nord-africain de handball cadets se tiendra, du 7 au 10 février prochain, en Tunisie avec la participation du Maroc.

Le tournoi, réservé aux joueurs natifs de 2002 et 2003, réunira les sélections de Tunisie, du Maroc, d'Algérie et de Libye.

Le Maroc prendra part également au championnat méditerranéen de la même catégorie qui se déroulera, du 17 au 24 février prochain en Egypte, avec la participation de la Tunisie, de la Turquie, de l'Algérie, de la Libye, de la France, de l'Italie, de la Roumanie, du Monténégro, des Emirats Arabes Unis, de l'Arabie Saoudite et de l'Egypte.



Handisport



Les clubs de l'Union sportive de Tétouan pour sourds et muets, Abnae Al Boughaz pour les personnes en situation de handicap et l'Association sportive de Salé - section handisport ont remporté la Coupe du Trône des sports collectifs pour personnes à besoins spécifiques 2017-2018, respectivement dans le football des sourds-muets, le basket en fauteuil roulant et le volley-ball assis.

Ces clubs ont été sacrés suite aux phases finales de la Coupe du Trône, organisées, ce week-end par la Fédération Royale marocaine des sports pour personnes handicapées (FRMSPH), au Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Le club de l'Union sportive de Tétouan pour sourds et muets a été primé après avoir pris le dessus sur l’Association de sensibilisation des sourds muets de Berkane sur le score de 6 à 1.

En basket en fauteuil roulant, le titre est revenu à Abnae Al Boughaz pour les personnes en situation de handicap qui ont battu le Club sportif de l'Association de l'aide aux personnes en situation de handicap de Safi par 58 à 44.

Quant au volley-ball assis, l'Association sportive de Salé - section handisport s'est adjugé le titre au détriment du club l'Avenir des sports des personnes à besoins spécifiques de Khouribga (3 sets à 0).