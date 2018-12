Divers sportifs

29/12/2018

Mise à jour



Le championnat national de football fera relâche en cette fin de semaine pour laisser place, ce dimanche, à la mise à jour du calendrier.

Ainsi pour le compte de la 6ème journée, le Raja accueillera, à partir de 15 heures au stade Père Jégo à Casablanca, la Renaissance sportive de Berkane. Tandis que pour le compte de la 10ème manche, le HUSA jouera le FUS, rencontre qui aura lieu au stade Ahmed Fanna à Dcheira (15h30).

Trois autres matches de mise à jour (13ème journée) sont prévus mercredi prochain et opposeront le MCO au Raja, le WAC à la RSB et le MAT au HUSA.

A rappeler que le derby Raja-WAC (10ème journée) sera délocalisé cette année au Grand stade de Marrakech et il est programmé pour le dimanche 6 janvier à 14h00.



Championnat D2



Voici le programme de la 15è journée de la Botola Pro Maroc Telecom D2 de football, prévue ce samedi (15h00) :

CJBG-RCAZ

CRS-KAC

IZK-MAS

OD-WST

RAC-JSM

RBM-ASS

WAF-CAK

USK-JSKT