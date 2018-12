Divers sportifs

27/12/2018

Coupe

de l’UNAF



La sélection marocaine U17 affrontera, aujourd’hui au terrain annexe du Grand stade de Marrakech, son homologue sénégalaise, en match comptant pour la finale de la Coupe de l’UNAF.

Les poulains de Jamal Sellami s’étaient qualifiés à la finale après avoir surclassé sur des scores-fleuve la Tunisie (4-1) et la Mauritanie (6-0).

A noter que le match de classement pour la troisième place opposera, également jeudi, l’Algérie à la Tunisie, alors que le match pour la 5ème place mettra aux prises la Libye avec la Mauritanie.



Arts martiaux



L'Union marocaine de Vovinam Viet Vo Dao organise la 3è édition du championnat d'Afrique de cette discipline du 27 au 29 décembre à la salle Zaouia Saknia de Kénitra. Huit pays ont déjà confirmé leur participation à cette édition, à savoir l'Algérie avec 36 athlètes, la Côte d'Ivoire (18 athlètes), le Burkina Faso (12), la Tunisie (8), l'Egypte (4), le Niger et la Centrafrique avec trois athlètes chacun, la Mauritanie avec 1 athlète et le Maroc, pays hôte, avec 26 athlètes, ont indiqué les organisateurs. Dans une déclaration à la MAP, le directeur exécutif du club, membre du comité organisateur, Hassan Abilat, a relevé que l'organisation de cette manifestation, pour la première fois au Maroc, "s'inscrit dans le cadre du renforcement du rôle joué par le Royaume sur la scène africaine en vue de consolider davantage sa présence particulièrement après son retour au sein de l'Union africaine".

Le vovinam viet vo dao est un sport d'origine vietnamienne qui a fait son entrée au Maroc en 1996 dans la ville de Kénitra, a-t-il ajouté, notant que ce sport repose sur une série de techniques et sur un travail d'équipe. On y utilise à la fois les poings et les pieds comme dans le karaté, avec des techniques inspirées de divers arts martiaux tels le judo, le muay-thaï, le kung-fu et l'aïkido, a relevé M.Abilat.



AMPS-Casa



Notre confère Mohamed Errouhli a été élu, lundi, président de la section de l’AMPS à Casablanca à l’issue d’une assemblée générale constitutive.

Cette assemblée a été l’occasion de rendre hommage à bon nombre de journalistes. Il s’agit de Mohamed Benarbia, directeur de la publication et de la rédaction de Libération, Redouane Zouine, commentateur sportif et arbitre international de volley-ball, Driss Ouahab, journaliste à 2M, Ahmed El Khiat, photographe et Hamid Sebbar, l’un des pionniers des journalistes sportifs.