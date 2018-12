Divers sportifs

20/12/2018

Le HUSA et la

RSB assurent

l’essentiel



Le Hassania d'Agadir s'est imposé à domicile face au Mouloudia d'Oujda (1-0), mardi soir en match de la 12è journée du Botola Maroc Telecom D1 de football.

L'unique réalisation des Soussis a été l'œuvre d'Abdellah Khafifi (81è, csc).

Cette victoire permet au HUSA d’occuper provisoirement la tête du classement avec 20 points, trois unités devant le WAC et le CAYB.

Dans l’autre match disputé mardi, la Renaissance de Berkane n’a pas été en reste après avoir surclassé l’Olympic de Safi par 3 buts à 2.

Les réalisations des Berkanis ont été inscrites par Hamza Regragui (16è) et Fo-Doh Laba, auteur d’un doublé (21è et 66è). Les Mesfiouis ont réduit la mise par Koffy Boua, qui a répondu à Laba par un autre doublé aux 64è et 70è minutes de jeu.

En retrouvant le chemin du succès, après une série de matchs sans victoire, la RSB (9 matchs) rejoint en 7è position le peloton composé du FUS, de l’Ittihad de Tanger, du Rapide Oued Zem, de l’Olympique de Khouribga et du Mouloudia d'Oujda avec 13 points.

En revanche, l’OCS (16 pts) occupe la 4ème place aux côtés du Moghreb de Tétouan.



Un joueur

espagnol

au CRA



L'équipe du Chabab Rif Al Hoceima vient de s’attacher les services du jeune joueur espagnol Martin Bengoa qui évolue actuellement au club du SD de Leioa (deuxième division espagnole B).

Dans un communiqué publié mardi sur sa page web, le SD de Leioa a annoncé que le milieu de terrain offensif Martin Bengoa ne continuera plus avec le club basque étant donné qu’il vient de signer pour le Chabab Rif Al Hoceima.

Arrivé en août dernier au SD de Leioa, Martin Bengoa a contribué activement aux bons résultats du club espagnol depuis le début de la saison en cours, relève la même source.

Agé de 24 ans, le jeune joueur espagnol a évolué dans les clubs du Deportivo Fabril, Athletic de Bilbao et CD Basconia, avant de signer l’été dernier pour le SD de Leioa.

La Sociedad Deportiva Leioa est une équipe de football basée à Leioa, dans la région autonome du Pays basque. Fondé en 1925, le club évolue actuellement en deuxième division B.