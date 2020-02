Divers Economie

29/02/2020

Auto Nejma enregistre un chiffre d’affaires en hausse de 12%



Le chiffre d’affaires de l’année 2019 d’Auto Nejma Maroc a connu une augmentation de 12% pour un montant de plus 2,29 milliards de dirhams (MMDH) contre 2,04 MMDH une année auparavant, annonce la société dans un communiqué financier.

Le volume des véhicules vendus, à cette date, a connu une légère augmentation de 2,3% par rapport à l’année 2018, passant de 4.326 unités à 4.427 unités, selon l’entreprise, faisant savoir que les investissements nets, au titre de l’année 2019, ont atteint 67 millions de dirhams (MDH) et l’endettement s’est élevé à 123 MDH.

Au terme du quatrième trimestre 2019, Auto Nejma a réalisé un chiffre d’affaires de 674 MDH, en augmentation de 22% et le volume des véhicules vendus est passé de 1.202 unités à 1.389 unités.



Partenariat maroco-québécois pour la valorisation du potentiel entrepreneurial des jeunes



La promotion et la valorisation du potentiel entrepreneurial des jeunes et des femmes ont été identifiées comme un domaine clé de partenariat entre le Maroc et le Québec, déterminés à franchir un nouvel échelon dans leur coopération. Tel sera le dossier phare au menu de la deuxième conférence internationale sur la Francophonie économique qui se tiendra du 2 au 4 mars à Rabat, indique-t-on auprès de l’Observatoire de la francophonie économique (OFE) de l’Université de Montréal, organisateur de l'événement.

L'accent sera particulièrement mis sur les pistes et les moyens d’élargir les possibilités de formation au Québec au profit des formateurs marocains en entrepreneuriat.

Il s’agit de leur permettre d’acquérir les compétences de pointe à même de préparer au mieux les jeunes porteurs de projets, mais aussi de répondre au manque de compétences ou de connaissances entrepreneuriales, l’un des facteurs qui nuisent à l’entrepreneuriat. Les débats porteront en outre sur les moyens d’identifier les défis que doivent relever les pays de l’Afrique francophone pour la valorisation du potentiel entrepreneurial des jeunes et des femmes. Cette rencontre se tient alors que le Maroc s’est engagé dans une initiative Royale visant à encourager les jeunes entrepreneurs au Maroc et en Afrique. Initiée en collaboration avec le Centre interdisciplinaire de recherche en performance et compétitivité (CIRPEC) de l’Université Mohammed V, la conférence devra discuter des leviers à mettre à profit pour faire de l’entrepreneuriat un moteur de croissance économique et d’inclusion sociale et professionnelle. Selon le directeur de l'OFE, Brahim Boudarbat, les débats et les échanges qui se tiendront dans ce cadre aideront à mieux cerner les challenges et défis auxquels est confrontée l’Afrique francophone et à identifier les pistes à emprunter afin d'y parvenir.