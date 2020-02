Divers Economie

22/02/2020

Hausse notable des souscriptions du Trésor en janvier



Les levées brutes du Trésor au niveau du marché des adjudications ont enregistré une hausse importante se situant à 19,3 milliards de dirhams (MMDH) en janvier 2020 contre 3,6 MMDH un mois plus tôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF). Cette hausse a concerné l'ensemble des maturités, indique la DEPF dans sa note de conjoncture de février, précisant que les maturités longues ont prédominé les levées à hauteur de 65,2%, soit 12,6 MMDH au cours du premier mois de l'année, après 3,2 MMDH en décembre dernier.

Les maturités moyennes et courtes ont représenté respectivement 18,8% et 15,9% des souscriptions du Trésor, se situant à 3,6 et 3,1 MMDH en janvier, ajoute la Direction qui relève du ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration. Les remboursements du Trésor au titre du mois de janvier 2020 ont reculé par rapport à un mois auparavant de 67,9% pour se situer à 4,4 MMDH, fait savoir la note, notant que les levées nettes du Trésor ont été positives de 14,9 MMDH, après qu’elles aient été négatives de 10,2 MMDH un mois plus tôt. Eu égard à ces évolutions, l’encours des bons du Trésor émis par adjudication s’est établi à 572,1 MMDH à fin janvier 2020, en hausse de 2,7% par rapport à fin décembre 2019.



Augmentation du trafic passagers à l’aéroport Oujda-Angad



Le nombre de passagers enregistrés au niveau de l'aéroport Oujda-Angad durant le premier mois de cette année a cru de plus de 7% par rapport à la même période de l’année dernière.

Le rapport mensuel de l’Office national des aéroports (ONDA) montre que 42.972 passagers ont transité via l’aéroport Oujda-Angad en janvier 2020 contre 40.039 durant le mois de janvier 2019, soit une croissance de 7,33%.

Ce résultat qui représente 2,13 % du volume du trafic aérien au niveau des différents aéroports du Royaume, place cet aéroport à la 8ème place à l’échelon national et à la deuxième place sur le plan régional derrière l’aéroport Nador-Al Aroui (7è place avec 55.749 passagers en janvier dernier).

Durant l’année 2019, rappelle-t-on, plus de 701.913 passagers ont été accueillis au niveau de l’aéroport Oujda-Angad contre 675.990 en 2018, soit une évolution de 3,83 %.

Cet aéroport est lié à plusieurs aéroports européens, notamment de France (Paris, Marseille, Beauvais et Strasbourg), de Belgique (Bruxelles, Charleroi), d’Allemagne (Düsseldorf) et des Pays-Bas (Amsterdam).

Selon le rapport de l’ONDA, les aéroports du Royaume ont enregistré en janvier dernier un volume de trafic commercial de 2.014.660 passagers contre 1.866.604 passagers accueillis en janvier 2019, soit une croissance de l’ordre de 7,93%.