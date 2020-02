Divers Economie

21/02/2020

Nouvel investissement au Maroc du leader mondial TE Connectivity



Une convention d'investissement a été signée, récemment à Rabat, par le ministre de l’Industrie, du Commerce, de l’Economie verte et numérique, Moulay Hafid Elalamy, et le vice-président senior de l’activité Automotive de TE Connectivity, Matthias Lechner.

Elle porte sur la réalisation d'une usine de ladite société à Tanger Automotive City pour la production de connecteurs destinés au secteur automobile, précise un communiqué du ministère de l’Industrie, du Commerce, de l'Economie verte et numérique.

Ce projet, qui s’inscrit dans le cadre du développement au Maroc de ce leader mondial de solutions de connectivité opérant dans les secteurs de l’automobile et de l’aéronautique, représente un investissement d'une valeur de 147,25 millions de dirhams qui permettra de générer 500 nouveaux emplois directs.

La même source souligne que ce nouvel investissement témoigne de la compétitivité et de l’attractivité de la place Maroc et atteste de son positionnement affirmé en tant que plateforme mondiale de production et d’exportation de composants et véhicules automobiles, grâce à la vision éclairée de S.M le Roi Mohammed VI.

TE Connectivity réalise ainsi son 4ème projet, dans le cadre du Plan d’accélération industrielle, indique le communiqué, rappelant que cette société a créé en 2016 deux usines, l'une de production de connecteurs et l’autre d’injection de systèmes de connexion. L’année suivante, 2017, sa 3ème usine spécialisée dans le moulage et l’assemblage de connecteurs pour poids lourd a vu le jour.



Sofac améliore son PNB de plus de 11%



Sofac, spécialiste marocain des solutions de crédit, a réalisé un produit net bancaire (PNB) de 451 millions de dirhams (MDH) au titre de l'année 2019 en hausse de 11,6% par rapport à l'exercice écoulé.

Durant la même période, la production nette a maintenu sa forte progression pour atteindre 2,6 milliards de dirhams (MMDH), en progression de plus de 11,3%, indique un communiqué de Sofac, notant que l'encours sain s'est apprécié de 9,5%, soit une part de marché de 13%, en hausse de 50 points de base (pbs).

Ainsi, le résultat brut d'exploitation s'est amélioré de 15,4% dépassant 247 MDH, grâce notamment au maintien des efforts de rationalisation des charges d'exploitation, alors que le résultat courant s'est apprécié de plus de 7,8% pour atteindre 188 MDH.

Le résultat net s'est établi, quant à lui, à 119 MDH, en hausse de 13,1% par rapport à l'exercice précédent et de plus de 12% par rapport aux prévisions budgétaires, ajoute la même source, faisant remarquer que le résultat net consolidé s'est chiffré à 120 MDH.

Ces bonnes réalisations commerciales demeurent accompagnées par une stratégie maîtrisée du risque. En effet grâce à une politique mesurée d'octroi de crédit et aux efforts de recouvrement, le taux de sinistralité reste contenu en dessous de la moyenne du marché, ne dépassant pas 8,8%.