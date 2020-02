Divers Economie

19/02/2020

Attijariwafa bank obtient une deuxième

certification de son activité titres



Attijariwafa bank a obtenu récemment une nouvelle certification de son activité titres, ISAE 3402 Type 1 (International Standard on Assurance Engagements 3402), décernée par le cabinet Mazars Audit & Conseil. A travers cette certification ; Attijariwafa bank confirme l’efficience de son dispositif de contrôle interne et assure à l’ensemble de ses clients institutionnels et privés un traitement sécurisé de leurs opérations. Pour rappel, Attijariwafa bank a obtenu deux certifications en 2019 afférentes à «la chaîne titres» et «la gestion des réclamations clients» à travers la certification ISO9001 V 2015, délivrée par le Bureau Veritas. Celle-ci témoigne de l’importance accordée par le groupe Attijariwafa bank à l’instauration d’une dynamique d’amélioration continue axée sur la satisfaction de ses clients, la prise en considération de leurs besoins et exigences ainsi que ceux des autres parties intéressées. Attijariwafa bank confirme ainsi son positionnement comme acteur majeur dans l’industrie de la conservation des valeurs mobilières au Maroc et permet ainsi d’accompagner ses clients dans leurs opérations sur le marché marocain et les marchés internationaux à travers son offre compétitive et adaptée au profil des investisseurs.



La DTFE dévoile le classement 2019 des banques IVT les plus actives sur le marché des BDT



La direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE) a publié le classement annuel des trois banques intermédiaires en valeurs du trésor (IVT) les plus actives sur le marché des bons du Trésor (BDT) au titre de l'année 2019.

Ainsi, la première place a été occupée par Attijariwafa Bank, la deuxième par CDG Capital, tandis que BCP et BMCE Capital ont occupé le 3ème rang, précise la DTFE dans une communication publiée sur le site du ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration. Publié conformément aux dispositions de la convention direction du Trésor-Banques IVT, ce classement est établi sur la base de l'évaluation de l'activité des banques IVT qui prend en compte la qualité d'animation des marchés primaire et secondaire des BDT et de participation aux opérations de gestion active de la dette intérieure.