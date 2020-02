Divers Economie

04/02/2020

La croissance de la masse monétaire s'accélère de 3,8% en décembre 2019



Le rythme de croissance annuelle de l'agrégat monétaire M3 a progressé de 3,8% en décembre, après 3,3% un mois auparavant pour s'établir à 1.370 milliards de dirhams (MMDH), selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Cette évolution reflète essentiellement une hausse de la monnaie scripturale de 5,7% après 4,6% et une atténuation de la baisse des titres d'OPCVM monétaires de 8,2% à 1,8%, explique BAM dans une note sur ses indicateurs clés des statistiques monétaires de décembre 2019.

En revanche, la circulation fiduciaire a vu sa croissance ralentir de 7,8% à 7,4% et la baisse des comptes à terme s'est accentuée de 5,4% à 7,4%, fait savoir la Banque centrale.

Par ailleurs, les créances nettes sur l'Administration centrale ont évolué de 1,7% à 5,9% alors que les réserves internationales nettes ont vu leur progression ralentir de 7,3% à 6,5%, relève la note.

En glissement mensuel, l'agrégat M3 a enregistré en décembre une hausse de 2%, poursuit la note, faisant observer que les créances nettes sur l’Administration centrale et les réserves internationales nettes ont progressé de 4,4% et 2,5%, respectivement.



L'Agence Maroc PME ouvre ses représentations régionales



L'Agence nationale pour la promotion de la petite et moyenne entreprise (Agence Maroc PME) a annoncé, vendredi, l'ouverture de ses premières représentations régionales, dans le cadre des Hautes Orientations Royales relatives à la coordination des actions d'appui et d'accompagnement de l'entrepreneuriat au niveau des régions. A travers le déploiement de ses représentations régionales, l'agence renforce sa proximité avec le tissu des entreprises et des jeunes entrepreneurs locaux dans le cadre de son action alignée sur le Plan d'accélération industrielle (2014-2020), d'appui et d'accompagnement des très petites, petites, et moyennes entreprises et des autoentrepreneurs, de développement de l'écosystème national de l'entrepreneuriat et de promotion du statut de l'auto-entrepreneur, indique l'Agence Maroc PME dans un communiqué.

L'agence renforce également ses partenariats et la mise en réseau avec les acteurs locaux en particulier les Chambres de commerce, d'industrie et de services (CCIS) et les centres régionaux d'investissement (CRI), poursuit la même source. Les représentations régionales de l'agence, domiciliées au sein des CCIS couvrent, dans un premier temps, les régions de Souss-Massa, Marrakech-Safi, Fès-Meknès, Casablanca-Settat et Rabat-Salé-Kénitra, conclut le communiqué.