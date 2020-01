Divers Economie

01/02/2020

Royal Air Maroc suspend temporairement ses vols sur Pékin



Royal Air Maroc (RAM) a décidé de suspendre temporairement ses vols aller-retour entre Casablanca et Pékin, et ce à compter du vendredi 31 janvier et jusqu’au 29 février 2020.

Cette suspension est due à "la forte baisse de la demande sur les vols Casablanca-Pékin-Casablanca", indique jeudi la compagnie nationale dans un communiqué. "Les clients programmés initialement sur cette ligne, au-delà du 31 janvier, seront informés personnellement, grâce aux coordonnées figurant dans leurs dossiers de réservation" (téléphone mobile et/ou adresse e-mail), ajoute la même source, précisant que de nouvelles dates de voyage leur seront proposées, sans frais additionnels.

Pour toute demande d’information, la RAM invite ses clients à contacter les numéros suivants : "Maroc : 089000 0800" et "Numéro International : +212522489797", poursuit le communiqué.

"Les services de la compagnie, aussi bien aux aéroports que dans les agences commerciales et les centres d’appels, sont mobilisés pour fournir à nos clients tous les renseignements susceptibles de réduire les désagréments causés par cette suspension temporaire des vols vers Pékin", conclut la RAM.



Accélération à 5,3% du crédit bancaire en décembre



Le rythme d'accroissement annuel du crédit bancaire au secteur non financier s'est accéléré, en décembre 2019, de 5% à 5,3%, indique Bank Al-Maghrib (BAM).

La ventilation par objet économique du crédit bancaire au secteur non financier fait ressortir une hausse des prêts à l'équipement de 4% à 5,3% et celle des crédits immobiliers de 3,2% à 3,5%, précise BAM dans une note sur ses indicateurs clés des statistiques monétaires de décembre 2019. A l'inverse, le taux de progression des facilités de trésorerie au secteur non financier est revenu de 9,3% à 8,4% et celui des prêts à la consommation de 4,7% à 4,5%, ajoute la Banque centrale.

Par secteur institutionnel, l'évolution du crédit au secteur non financier reflète principalement l'atténuation de la baisse des concours aux sociétés non financières publiques de 7% à 2,1%.

Pour les prêts au secteur privé, leur taux de progression est resté inchangé à 5,6%, recouvrant une accélération pour les crédits aux sociétés non financières privées de 6,6% à 7,1% et un ralentissent pour les concours aux ménages de 4,6% à 4%. En glissement mensuel, le crédit bancaire au secteur non financier s'est accru de 1%. Les prêts à l’équipement et les crédits immobiliers ont bondi de 1,9% et 0,3%, alors que les crédits à la consommation sont restés quasiment à leur niveau du mois précédent.