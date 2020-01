Divers Economie

31/01/2020

Publication de l'édition 2020

du Code général des impôts



Le ministère de l’Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration a mis dernièrement en ligne l'édition 2020 du Code général des impôts actualisant celle de 2019, en introduisant les modifications prévues par la loi de Finances n°70-19 pour l'année budgétaire 2020.

Le Code général des impôts 2020 est constitué de 3 livres. Le premier regroupe les règles d'assiette, de recouvrement et des sanctions en matière d’impôt sur les sociétés (I.S), d’impôt sur le revenu (I.R), de taxe sur la valeur ajoutée (T.V.A) et de droits d'enregistrement (D.E).

Quant au livre deux, il se rapporte aux procédures fiscales et regroupe les règles de contrôle et de contentieux des impôts précités. Regroupant les autres droits et taxes, le livre trois porte, pour sa part, sur les droits de timbre, la taxe spéciale annuelle sur les véhicules, la contribution sociale de solidarité sur les bénéfices, la contribution sociale de solidarité sur les livraisons à soi-même et la taxe sur les contrats d’assurances.



Agadir franchit le cap de 5 millions de nuitées en 2019



La ville d'Agadir a enregistré 5.387.406 nuitées touristiques durant l’année 2019 en hausse de 2,86% par rapport à 2018, (5.237.488 nuitées).

Selon les statistiques du Conseil régional du tourisme (CRT) d’Agadir Souss-Massa, les nationaux arrivent en tête de la clientèle de cette ville balnéaire avec un total de 1.219.893 nuitées, contre 1.055.199 en 2019 soit une progression de 15,61%.

Les Français se placent en deuxième position avec 1.182.118 nuitées, contre 1.055.508 nuitées en 2018, soit une progression de 12%. Le marché allemand s'accapare du troisième rang avec 884.068 nuitées. Les touristes britanniques, quant à eux, viennent en 4ème place (770.155 nuitées), soit une progression de 15,46%.

S’agissant du classement des nuitées par unité d’hébergement touristique en 2019, les hôtels 4 étoiles arrivent en tête avec 1.608.587 nuitées, suivis des clubs touristiques (1.554.781 nuitées), et des hôtels classés 5 étoiles (1.056.843 nuitées).

Le taux d’occupation moyen enregistré dans les hôtels classés de la ville d’Agadir a enregistré une augmentation de 1,76% pour atteindre 55,12%.