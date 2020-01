Divers Economie

29/01/2020

Ennakl Automobiles affiche un chiffre d’affaires en hausse à fin décembre dernier



La société Ennakl Automobiles a réalisé, au 31 décembre 2019, un chiffre d'affaires de 408,758 millions de dinars tunisiens MDT (soit environ 1,39 milliard de dirhams), en hausse de 14,14% par rapport à la même période une année auparavant, a annoncé le concessionnaire automobile tunisien.

La trésorerie nette de la société s'est élevée à 10,015 MDT à fin décembre dernier, contre un montant de 11,012 MDT une année auparavant, a fait savoir le concessionnaire, doublement coté à la place casablancaise et sur la Bourse de Tunis, dans un communiqué sur ses indicateurs d'activité relatifs au 4ème trimestre 2019.

Au cours du 4ème trimestre 2019, le réseau de distribution du Groupe Ennakl a ouvert deux nouvelles agences officielles, portant ainsi le nombre total des points de vente à fin 2019 à 27 agences, a ajouté le communiqué, notant que durant ce dernier trimestre, le transfert de l'activité pièces de rechange au nouveau centre logistique sis à la "Goulette" a démarré depuis le début du mois d'octobre dernier.

Ce nouveau magasin central de pièces de rechange, d'une superficie globale de 5.600 m2, a été conçu afin de "rationaliser la gestion des pièces et assurer une meilleure satisfaction client", selon la même source, relevant que la conception de ce bâtiment a été réalisée en partenariat avec le constructeur Volkswagen afin de garantir les "règles de bonnes pratiques" en matière de gestion de pièces de rechange.



Le ministre français de l'Economie

en visite au Maroc vendredi prochain



Le ministre français de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire, doit se rendre vendredi au Maroc pour une visite de travail, a-t-on appris auprès de son département.

Lors de sa visite au Maroc, le ministre français rencontrera plusieurs hauts responsables marocains, a indiqué à la MAP, la porte-parole du ministère français de l'Economie et des Finances.

Cette visite intervient quelques semaines après la tenue le 19 décembre dernier à Paris de la 14ème Rencontre de haut niveau France-Maroc, en marge de laquelle a été également organisé un Forum économique entre le Medef (patronat français) et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM).