Divers Economie

28/01/2020

L’aéroport Agadir-Al Massira a enregistré plus de 162.000 passagers en décembre dernier



162.682 passagers ont transité par l'aéroport international d’Agadir-Al Massira en décembre 2019, contre seulement 159.123 voyageurs durant le même mois de l’année 2018, soit une augmentation de 2,24%

Selon les données de l’Office national des aéroports (ONDA), cette plateforme aéroportuaire a enregistré 8% du total des passagers enregistré au niveau des aéroports du Royaume en décembre dernier, qui était de l'ordre de 2.033.501 passagers.

En termes du nombre de passagers, l’aéroport international Agadir-Al Massira a occupé, durant le mois de décembre dernier, la 3ème place à l’échelle nationale derrière celui de Marrakech-Ménara arrivé en seconde position avec un total de 524.088 voyageurs, alors que l’aéroport international Mohammed V de Casablanca a occupé la première place avec 852.234 voyageurs, tient à préciser l'ONDA.



Passation des pouvoirs entre le président

par intérim et le nouveau président de la CGEM



La cérémonie de passation des pouvoirs entre Chakib Alj, nouveau président de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), et son prédécesseur, Mohamed Bachiri, s'est déroulée vendredi à Casablanca.

Dans une déclaration à la MAP, le président par intérim sortant, M. Bachiri, a félicité son successeur de son élection à la tête de la CGEM au terme d'une Assemblée générale ordinaire élective, à l'issue de laquelle le binôme candidat unique composé de M. Alj et Mehdi Tazi a raflé 4.122 voix (96,18%). Il a également salué le leadership dont il fait montre comme homme d'affaires chevronné, capable de comprendre les préoccupations des entreprises, d'y apporter des solutions et de contribuer à booster la croissance économique du Maroc.

Pour sa part, M. Alj a remercié son prédécesseur d'avoir mené à bien sa mission, tout en lui rendant un hommage appuyé pour sa gestion réussie de la période de transition qu'a traversée la CGEM.

"Nous avons beaucoup d'espoir. Nous allons mettre tout en œuvre pour défendre l'ensemble des entreprises, toutes tailles confondues, dans toutes les régions du Royaume", a-t-il déclaré avec enthousiasme.

Le nouveau patron des patrons a été élu pour un mandat de trois ans renouvelable une fois.

Natif de Casablanca, il a entamé son parcours professionnel en 1987 en dirigeant la Société nouvelle des moulins du Maghreb. Il a, par la suite, créé plusieurs entreprises à travers le Royaume, d'abord dans son métier de base, la minoterie puis dans la production de farine et de semoule ou encore dans la plasturgie.