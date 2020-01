Divers Economie

23/01/2020

Le département Capitainerie du port de Casablanca

passe avec succès son audit de suivi n°2 de l'ISO 9001



Le département Capitainerie, sûreté, sécurité et environnement du port de Casablanca a passé avec succès, le 25 décembre 2019, son audit de suivi n°2 de l’ISO 9001 version 2015 réalisé par l’Organisme SGS Maroc, a annoncé mardi l'Agence nationale des ports (ANP). L’ANP confirme ainsi l’efficacité de son système de management qualité portant sur l’ensemble des activités de la capitainerie du port de Casablanca à savoir la programmation des escales, la sûreté, la sécurité et la protection de l’environnement au port de Casablanca, et ce en respect des normes et exigences internationales de la norme ISO 9001, selon un communiqué de l'agence.

A travers la détermination des risques et les opportunités et l’élaboration de cartographies de risques spécifiques pour chaque activité, la Capitainerie du port de Casablanca vise à répondre efficacement aux enjeux externes et internes, et aux besoins de toutes les parties prenantes par la mise en œuvre des actions appropriées, relève la même source.

Cette certification vient gratifier plusieurs mois de travail et apporte une réponse effective sur l’engagement de l’ensemble des collaborateurs pour l’amélioration continue des processus et des services portuaires.



Légère hausse des suscriptions sur le marché

des adjudications à fin novembre dernier



Les souscriptions sur le marché des adjudications des valeurs du Trésor (MAVT) se sont établies à près de 100,8 milliards de dirhams (MMDH) à fin novembre 2019, en légère hausse de près de 0,2% par rapport à un an auparavant, relève la Direction du Trésor et des Finances extérieures (DTFE).

Cette augmentation a concerné exclusivement les souscriptions de maturités à long terme qui ont atteint 52 MMDH contre 14,6 MMDH, soit 51,6% du total des levées du Trésor contre 14,5% un an auparavant, précise la DTFE qui vient de rendre publique sa note de conjoncture de janvier.

De son côté, le volume souscrit au titre des maturités moyennes s'est contracté de 4,8 MMDH entre janvier et novembre 2019 pour revenir à 24,4 MMDH (24,2% des levées contre 29% un an auparavant), fait savoir la DTFE, ajoutant que les souscriptions au titre des maturités courtes ont marqué un repli de près de 57% pour se situer à 24,4 MMDH (24,2% des levées contre 56,5% il y a un an).

La note fait également ressortir que compte tenu de la hausse de 4,6 MMDH ou 6,1% des remboursements qui ont atteint 79,7 MMDH, l’encours de la dette intérieure du Trésor s’est établi à 592,5 MMDH à fin novembre 2019, en hausse de 17,8 MMDH ou 3,1% par rapport à fin 2018 contre +32,4 MMDH ou +6% un an auparavant.

Par terme, cet encours est dominé par le long terme à hauteur de 63,9% contre 59,1% un an auparavant, suivi par les maturités à moyen terme (24,9% contre 25,6%) et celles à court terme (11,2% contre 15,3%), précise la même source.