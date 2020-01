Divers Economie

08/01/2020

Agadir enregistre une hausse de l'indice des prix à la consommation



L’indice des prix à la consommation a atteint durant le mois de novembre dernier à Agadir le niveau 118,3 contre 118,1 le mois précédent (octobre 2019), enregistrant ainsi une augmentation de 0,2%.

Selon des données de la direction régionale du Haut commissariat au plan (HCP) à Agadir, cette variation est principalement le résultat de la hausse de 0,6 % de l’indice des produits alimentaires et boissons non-alcoolisées. Les baisses des produits non alimentaires observées, ajoute la même source, concernent plus particulièrement le transport avec 0,4% et la communication avec 0,3 %.

Les hausses des produits alimentaires observées entre octobre et novembre 2019 concernent principalement les fruits avec 3,2 %, et la viande (2 %). En revanche, les prix des légumes ont diminué de 1,6 %.

S’agissant des variations interannuelles, l’indice moyen des onze premiers mois (janvier-novembre) de l’année 2019 a stagné par rapport à celui enregistré lors de la même période de l’année dernière au niveau de la ville d’Agadir, précise-t-on.

L’indice des prix à la consommation du mois de novembre dernier a marqué une diminution de 0,7 % par rapport au même mois de 2018.



Le Trésor place 2,3 MMDH

d'excédents de trésorerie



La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie, des Finances et de la Réforme de l'administration, a lancé lundi deux opérations de placement des excédents de trésorerie d'un montant global de 2,3 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension sur deux jours, portant sur un montant de 1 MMDH et souscrit au taux moyen pondéré de 2,16%, indique la DTFE dans un communiqué.

D'un montant de 1,3 MMDH, le second placement, également avec prise en pension, porte quant à lui sur une journée au taux de 2%, ajoute la même source.