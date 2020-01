Divers Economie

03/01/2020

Le plafond de la dotation touristique porté à 200.000 dirhams



Le plafond de la dotation touristique est fixé désormais à 200.000 dirhams et le taux d'indexation du supplément à l'impôt sur le revenu à 25% avec possibilité de report du reliquat non utilisé une seule fois à l'année qui suit, indique l'Office des changes. "Une dotation touristique de base de 45.000 (quarante-cinq mille) dirhams peut être majorée d'une dotation touristique supplémentaire égale à 25% de l'Impôt sur le revenu payé ou prélevé à la source au cours de l'année précédente. Le montant total de la dotation touristique de base et supplémentaire ne peut excéder un plafond de 200.000 dirhams par personne par année civile", ressort-il de la version 2020 de l'Instruction générale des opérations de change (IGOC), publiée mardi par l'Office des changes.

Cette dotation est destinée à couvrir les dépenses personnelles au titre des voyages touristiques à l'étranger, y compris les titres de transport, les frais de séjour et d'hébergement, précise la même source. Elle peut être cumulée totalement ou partiellement, à l'occasion d'un même voyage, avec toute autre dotation en devises accordée en vertu des dispositions de l'IGOC-2020 ou d'une autorisation particulière de l'Office des changes.

S'agissant des dotations Omra et Hajj, elles ont été fixées à 15.000 dirhams, chacune, par personne et par année civile, avec un supplément de 20.000 dirhams pour le personnel de l'agence de voyages accompagnant les pèlerins, par accompagnateur et par voyage.



L'aéroport Agadir Al Massira franchit le cap de deux millions de passagers



L’aéroport Agadir Al Massira a franchi, mercredi et pour la première fois, le cap de deux millions de passagers.

A cette occasion, l’Office national des aéroports (ONDA) a organisé une cérémonie à l’aéroport Agadir Al Massira pour accueillir le 2 millionième passager, arrivé en provenance de Leipzig en Allemagne et qui s’est vu offrir des cadeaux de la part de l’ONDA.

Doté d’une aérogare de 28.000 m2 et d’un parking avions de 170.000 m², l’aéroport Agadir Al Massira a connu entre 2008 et 2018 une croissance soutenue de son trafic aérien avec une moyenne annuelle d’évolution d’environ 2,81%.

Ainsi, rapporte la MAP, le nombre des passagers ayant transité par l’aéroport est passé de 1.456.794 passagers en 2008 à 1.922.721 en 2018.

L'aéroport est desservi par 24 compagnies aériennes opérant 179 fréquences hebdomadaires, reliant la ville d'Agadir à plus de 50 destinations internationales. Il est également relié à Casablanca, Rabat, Fès et Tanger.

Certifié ISO 9001 version 2000 et ISO 14001 version 2004, cet aéroport a enregistré une forte croissance du trafic passagers en 2018, atteignant 1.922.721 passagers contre 1.544.244 en 2017, soit une hausse de 24,50 %.

Avec 1.845.199 passagers enregistrés à fin novembre 2019, l'aéroport Agadir Al Massira est le 3ème aéroport du Royaume en termes de trafic passagers.

La cérémonie s’est déroulée en présence du wali de la région de Souss-Massa, gouverneur de la préfecture d’Agadir-Ida Outanane, Ahmed Hajji, du gouverneur de la préfecture d’Inezgane-Ait Melloul, Ismail Aboulhokouk, du président du Conseil de la région de Souss-Massa, Brahim Hafidi, du président du Conseil régional du tourisme d’Agadir, Rachid Dahmaz et de plusieurs personnalités civiles et militaires.