Divers Economie

17/12/2019

Le dirham se déprécie face à l'euro



Le dirham s'est déprécié de 0,29% par rapport à l'euro et de 0,21% vis-à-vis du dollar lors de la période allant du 5 au 11 décembre 2019, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans une note sur ses indicateurs hebdomadaires, faisant savoir que les réserves internationales nettes se sont établies, au 6 décembre, à 242,8 MMDH, en progression de 1,3%, d'une semaine à l'autre et de 7,8% en glissement annuel.

Pour ce qui est des interventions sur le marché monétaire, la Banque centrale a injecté un montant total de 65 MMDH, dont 58,8 MMDH sous forme d'avances à 7 jours sur appel d'offres, de 2,3 MMDH accordé dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME et de 3,9 MMDH servi sous forme de swap de change.

Durant cette période, le taux interbancaire s'est situé à 2,26% en moyenne et le volume quotidien des échanges à 3,1 MMDH, précise la note, ajoutant que lors de l'appel d’offres du 11 décembre (date de valeur le 12 décembre), Bank Al-Maghrib a injecté un montant de 55 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, le MASI s'est apprécié de 1,3%, portant sa performance depuis le début de l'année à 4,6%. L'évolution hebdomadaire de l'indice de référence s'explique notamment par les hausses des indices sectoriels des "télécommunications" de 2,2% et des "banques" de 0,8%. A l'inverse, les compartiments des "matériels, logiciels et services informatiques" et des "distributeurs" ont reculé respectivement de 1,2% et 0,4%. Le volume global des échanges a, quant à lui, atteint 595,2 millions de dirhams (MDH), réalisés en quasi-totalité sur le marché central actions avec un volume quotidien moyen de 118,8 MDH.



Iberia lance une nouvelle ligne aérienne

entre Madrid et Fès pour l'été 2020



La compagnie aérienne espagnole Iberia a annoncé le lancement, l'été prochain, d'une nouvelle ligne aérienne reliant la capitale espagnole à la ville de Fès.

La nouvelle desserte aérienne sera opérée par Iberia, pendant cinq semaines à partir du 28 juillet prochain, à raison d'une fréquence de quatre vols par semaine, à savoir le mardi, mercredi, jeudi et samedi, précise la compagnie aérienne dans un communiqué.

A travers cette nouvelle ligne, Iberia renforce son engagement au Maroc en proposant des vols vers quatre destinations: Marrakech, Casablanca, Tanger et désormais Fès.

Cette nouvelle desserte aérienne sera desservie par deux Airbus A319 et A320, d'une capacité de 141 à 180 passagers, poursuit la même source. La compagnie aérienne espagnole proposera en 2020 d'autres liaisons au départ de Madrid vers Ljubljana (Slovénie), Le Caire et Washington.