Divers Economie

15/10/2019

Mission économique multisectorielle belge à Casablanca, Rabat et Tanger



L'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers (AWEX) et l’Agence bruxelloise pour l’accompagnement de l’entreprise (HUB Brussels) organisent jusqu’au 18 octobre courant une mission économique multisectorielle au Maroc, apprend-on vendredi auprès des organisateurs.

Cette mission d’une trentaine d’entreprises belges, tous secteurs confondus, "intervient suite au succès" de la mission économique de novembre 2018 au Maroc conduite par la Princesse Astrid, précise l’AWEX.

La même source qui souligne l’attractivité du Royaume en matière d’investissement, rappelle la signature de nombreux accords de partenariat et commerciaux dans le cadre de la mission économique princière qui ont servi de base à renforcer les relations bilatérales.

L’AWEX rappelle qu’une dizaine d’entreprises participantes sont actives dans l’économie durable sous toutes ses formes.

Lors des différentes rencontres, l’accent sera mis sur la formation professionnelle, l’employabilité des jeunes ainsi que les méthodes de formation courte afin de donner plus d’opportunités aux primo-arrivants sur le marché du travail. A Rabat, un séminaire sera organisé en coopération avec le Conseil régional et le Centre régional d'investissement (CRI) pour étudier les opportunités mais aussi l’accompagnement éventuel aux entreprises. A Tanger, les organisateurs mettront en exergue le développement de cette ville, ainsi que l’offre économique qu’ils peuvent apporter, ajoute la même source.



Lancement à Safi d'un programme d’accompagnement de l’écosystème entrepreneurial local



Un programme d’accompagnement de l’écosystème entrepreneurial local a été lancé récemment, à Safi, avec comme objectif d’accélérer le développement des très petites entreprises (TPE) locales et de faciliter leur intégration à l’écosystème d’OCP à Safi ainsi qu’au marché national et international.

Porté par "Safi Moubadara", une plateforme d’acteurs d’accompagnement des TPE à Safi constituée il y a six mois en association, et initié par le programme "Act4Community", initiative sociétale lancée par le Groupe OCP, ce projet qui sera exécuté sur une année, permettra la qualification de 240 TPE alors qu'une centaine d’entre elles seront intégrées à l’écosystème OCP.

Il est à signaler que l’accompagnement de ces TPE se fera selon l’approche "Nucléus" qui préconise le suivi des entrepreneurs du même secteur d’activité par un conseiller.

"Nucléus" vise ainsi à renforcer les capacités des entreprises accompagnées à travers l’échange et le partage d’idées, de savoir-faire et d’expériences et à faciliter l’organisation d’activités afin d’améliorer les performances entrepreneuriales.

Cette cérémonie de lancement du programme d’accompagnement de l’écosystème entrepreneurial local a été organisée avec le soutien de l’agence allemande de coopération internationale (GIZ), qui s’intéresse de près à la dynamique entrepreneuriale que connaît la région de Safi.

Le programme Act4Community, lancé en juillet 2017, est une initiative responsable encourageant les collaborateurs du groupe OCP à s’engager dans des projets à vocation citoyenne au profit des communautés.