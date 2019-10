Divers Economie

12/10/2019

Atelier



Un atelier sur les enjeux de l'adhésion du Maroc à la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) a été organisé, jeudi à Tanger, à l'initiative de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima.

S'exprimant à cette occasion, le directeur de ladite Chambre Rabie Khamlichi, a indiqué que cet atelier s'inscrit dans le cadre du suivi des dossiers d'actualité qui concernent les professionnels et les acteurs économiques de la région, notamment celui de la ZLECAf, qui reflète les orientations stratégiques vers le continent africain. Le Maroc place le renforcement de ses relations de coopération économique et commerciale avec l'Afrique parmi ses priorités dans le cadre d'une dynamique d'intégration régionale et de coopération Sud-Sud orientée vers le co-développement et un partenariat gagnant-gagnant, a-t-il expliqué.



Trésor



La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances, a lancé jeudi deux opérations de placement des excédents de trésorerie d'un montant global de 2,8 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension sur une journée de 2,4 MMDH, souscrit au taux moyen pondéré de 2,19%, indique la DTFE dans un communiqué.

Le second placement, d'un montant de 400 millions de dirhams avec prise en pension, porte quant à lui sur 11 jours au taux de 2,25%, ajoute la même source.