Divers Economie

03/10/2019

Wafa Assurance affiche un résultat net en hausse au premier semestre



Le résultat net de Wafa Assurance, filiale du Groupe Attijariwafa Bank, a atteint 431 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2019, en hausse de 3,7% par rapport à la même période de l'année précédente, en raison de l'amélioration des indicateurs techniques.

Selon un communiqué de Wafa Assurance, publié sur le site de la Bourse de Casablanca, le résultat "Non-Vie" a enregistré une hausse de 28,7% à 370 MDH en raison de l’amélioration des indicateurs techniques combinée à un 1er semestre 2018 fortement impacté par 3 sinistres exceptionnels, alors que pour la branche "Vie", le résultat a ressorti en croissance de 7,4% à 186 MDH grâce aux bonnes performances en prévoyance. Au 1er semestre 2019, Wafa Assurance fait savoir que son chiffre d'affaires a enregistré une progression de 3,1% à 4,658 milliards de dirhams (MMDH), notant que le chiffre d’affaires "Non-Vie" a connu une forte hausse de 13,3% à 2,393 MMDH, résultante des bonnes performances aussi bien sur le marché de l'assurance des entreprises que sur le marché des particuliers.

Quant à l’activité Vie, le chiffre d'affaires a été en repli de 5,8% à 2,266 MMDH en raison de la baisse de l’épargne qui absorbe la bonne dynamique des produits prévoyance via la bancassurance, selon la même source, ajoutant que les fonds propres sont restés stables à 5,779 MMDH sur le semestre.



L’ONMT lance un concours d’idées



L’Office national marocain du tourisme, a lancé, lundi 30 septembre, un concours d’idées destiné au tourisme interne qui cible les nationaux et les Marocains du monde.

Ce concours, lancé en direction des agences conseil en communication, vise la conception et la mise en place de campagnes de communication et de plateformes digitales en direction des Marocains d’ici et d’ailleurs.

Pour Adel El Fakir, DG de l’ONMT, «cette campagne est importante pour l’Office. Accompagner nos concitoyens dans la découverte de leur propre pays est une de nos priorités. Une destination portée par ses nationaux n’en est que plus forte à l’international.»

Rappelons que le tourisme interne représente la première clientèle des hôtels marocains, générant plus de 7 millions de nuitées en 2018, soit 33% des nuitées dans les établissements hôteliers classés.

Rappelons également que l’Office vient de créer une délégation « Tourisme interne et Marocains du monde » afin de focaliser toute l’attention nécessaire sur ces deux segments.

Notons la manière innovante qu’a eu l’Office pour lancer ce concours d’idées où le brief est soumis par le biais d’une capsule vidéo aux agences. Les messages y sont frais et stimulants et ravivent indéniablement la fibre patriotique qui est en chacun de nous.

L’ONMT inaugure ainsi une nouvelle manière de communiquer.