Divers Economie

01/10/2019

Une délégation d'hommes d’affaires indiens en prospection dans la région de Marrakech-Safi



Une délégation d'hommes d’affaires indiens s'est entretenue, récemment à Marrakech, avec des responsables de la Chambre de commerce, d'industrie et de services de Marrakech et des opérateurs économiques des opportunités d'investissement dans la région.

Cette visite de travail, qui s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération bilatérale, permettra à la délégation de prendre connaissance des divers atouts et des potentialités économiques dont regorge la région de Marrakech-Safi et les facilités en matière d'investissement au Maroc pour attirer les investisseurs indiens.

Elle vise également l'intensification des efforts afin d'augmenter le volume des échanges commerciaux et de consolider la présence indienne dans des secteurs vitaux dans le Royaume et sur le plan régional.

Il s'agit, aussi, d'une occasion idoine pour asseoir des bases solides de la coopération maroco-indienne et renforcer les relations entre les acteurs économiques des deux pays, à travers des échanges de visite dans le cadre d'un partenariat "gagnant-gagnant".

Conduite par l'ambassadeur de l'Inde au Maroc, cette délégation comprend 14 hommes d'affaires opérant dans plusieurs domaines, notamment la technologie informatique, la pharmacie, les mines, la construction, le tourisme et le génie électrique.



AGMA affiche une hausse de son

résultat net au premier semestre



Le résultat net de la société de courtage et de conseil en assurance AGMA s'est établi à 28,6 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2019, en progression de 12,9% par rapport à la même période un an auparavant.

Cette performance s'explique notamment par l'accroissement du résultat d’exploitation de 16,7%, précise l'assureur dans un communiqué sur ses résultats semestriels, ajoutant que le résultat net est impacté par l'enregistrement de 50% de la cotisation sociale de solidarité.

Par ailleurs, la marge d'exploitation s’est améliorée de 2,2 points en s’établissant à 57,3%, relève la même source. Les produits d'exploitation à fin juin 2019 ont connu une augmentation de 12,1% en comparaison avec la même période de l’exercice écoulé, indique la société, faisant savoir que cette croissance s’explique par la réalisation de nouvelles affaires et la consolidation des contrats en portefeuille. AGMA a réussi le 4 juin dernier l'audit de suivi de la certification ISO 9001 version 2015, note le communiqué, ajoutant que la société a ouvert en septembre courant trois cabinets de courtage, filiales à 100%, à Rabat, Marrakech et Tanger.