Divers Economie

25/09/2019

AFMA améliore son RNPG au premier semestre

Le résultat net part du groupe (RNPG) du Groupe AFMA Assureur Conseil a atteint 35,246 millions de dirhams (MDH) au premier semestre 2019, soit une augmentation de près de 10% par rapport à la même période un an auparavant.

Le résultat net consolidé a affiché aussi une croissance de 10% à 35,285 MDH au titre de la même période, précise le groupe dans un communiqué financier publié sur le site de la Bourse de Casablanca.

S'agissant du chiffre d'affaires, le groupe AFMA a réalisé un chiffre d’affaires global de 111,680 MDH, en hausse de 3% par rapport à la même période de 2018.

Et d'ajouter que le résultat net social du groupe ressort à 34,684 MDH, en hausse de 4% par rapport au premier semestre 2018.

Le groupe rappelle que la nouvelle norme IFRS 16 relative aux contrats de location est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2019. Par ailleurs, les comptes consolidés du Groupe sont établis conformément à cette nouvelle norme, conclut le communiqué.



Le nombre de touristes en progression

à Agadir durant les sept premiers mois



Le nombre de touristes, toutes nationalités confondues, qui ont visité la ville d'Agadir durant les sept premiers mois de 2019 a atteint 654.255 contre 613.891 arrivées au cours de la même période de l’année dernière, soit une progression de 6,58%.

Selon des données du Conseil régional du tourisme (CRT) d’Agadir Souss-Massa, les touristes nationaux arrivent en tête avec un total de 229.143, contre 195.860 durant la période janvier-juillet 2018, ce qui représente une hausse de 16,99%.

Les touristes français occupent la deuxième position avec 121.235 arrivées (+19%), suivis des Allemands (73.311) et des Anglais (71.325), soit une augmentation de 21,91%.

La même source précise que les hôtels classés "4 étoiles" ont accueilli, entre janvier et juillet 2019, le plus grand nombre de touristes, soit 191.244, suivis des clubs touristiques (138.076) et des hôtels "5 étoiles" (122.997).

Le taux d’occupation enregistré dans les différents établissements d’hébergement touristique classés de cette destination est évalué, selon le CRT, à 53,18%, soit une progression de 2,24%.