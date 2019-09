Divers Economie

24/09/2019

Le nombre d'entreprises créées progresse

au 1er semestre dans la province de Tan Tan



Le nombre d’entreprises créées durant le premier semestre 2019 dans la province de Tan Tan a grimpé de 17% par rapport à la même période de l’année dernière.

Selon des données fournies par la province de Tan-Tan, 111 entreprises ont vu le jour durant la première moitié de l’année en cours, contre un total de 191 en 2018, 161 en 2017 et 83 en 2016.

Au total, le nombre d’entreprises créées durant la période 2016-2019 a atteint 521 pour un investissement estimé à 165 millions de dirhams, précise la même source. Par nature juridique, les Sociétés à responsabilité limitée (SARL), au nombre de 192, arrivent en 1ère position, suivies des Personnes physiques (188) et des Sociétés au nom collectif (141).

S’agissant de la répartition sectorielle, le commerce se taille la part du lion avec 214 entreprises, suivi des services (151), du BTP (14), de l’industrie (5) et de l’artisanat, ainsi que de la pêche maritime et l’agriculture (1) et du tourisme (1).



Label’Vie affiche une hausse

de son résultat net consolidé



Le Groupe Label'Vie a réalisé un résultat net consolidé de 169 millions de dirhams (MDH) au titre du premier semestre 2019, en hausse de 20% par rapport à l’exercice précédent.

Le chiffre d'affaires consolidé s'est établi à 4,683 milliards de dirhams (MMDH) à fin juin 2019, en progression de 12% par rapport à 2018, indique le groupe dans un communiqué publié à l'issue de son conseil d'administration, faisant savoir que cette évolution est portée par une progression des ventes du Groupe à périmètre comparable de 7% et par les bonnes performances réalisées par l'ensemble des segments d'activités du groupe.

Selon le communiqué, le segment des supermarchés a enregistré une progression de 12% de ses ventes, le segment des hypermarchés 9% et le segment de l'Hyper Cash "Atacadao" 13%.

L’excédent brut d'exploitation a affiché, quant à lui, une croissance de 9% à 323,3 millions de dirhams (MDH).

S'agissant des perspectives, le groupe indique que 6 nouveaux points de vente verront le jour au second semestre, ce qui portera le nombre des magasins à 105 au 31 décembre de cette année.