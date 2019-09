Divers Economie

18/09/2019

Nexans Maroc annonce un CA consolidé

en hausse au premier semestre



Nexans Maroc a annoncé avoir réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 959,48 millions de dirhams (MDH) à fin juin 2019, en hausse de 12% par rapport à la même période de l'exercice précédent.

La part à l'export représente 28% du total du chiffre d'affaires réalisé, souligne la filiale du Groupe Nexans, leader mondial du câblage et des équipements électriques, dans une communication financière, relevant que ces réalisations auront un impact positif sur le résultat opérationnel consolidé du semestre dont les comptes sont en cours de certification.

Les dépenses d'investissement ont atteint 13,2 MDH au terme du 1er semestre 2019 dont 5,4 MDH réalisés au second trimestre 2019, et l'endettement financier s'est élevé à 231,9 MDH à fin juin 2019, contre 134,7 MDH au 31 décembre 2018, d'après la même source.



Forte hausse du trafic à l'aéroport de Dakhla en juillet



Le trafic au niveau de l'aéroport de Dakhla a augmenté de 35,90% en juillet par rapport à la même période de l'année dernière.

Le nombre de passagers ayant transité par cette structure aéroportuaire en juillet dernier a atteint 23.907, contre seulement 17.591 voyageurs durant la même période de l’année 2018 , selon des données de l'Office national des aéroports (ONDA).

L'aéroport s’est adjugé ainsi 1% du total du trafic aérien enregistré durant la même période dans l'ensemble des aéroports du Royaume, conservant ainsi sa 9è place à l'échelle nationale, précise la même source. L’ONDA ajoute que 146.319 passagers ont transité par cet aéroport durant les sept premiers mois de l’année 2019, contre 110.073 une année auparavant, soit une progression de 32,93%.

Cette performance représente 1,04% du volume du trafic aérien enregistré lors des sept premiers mois de l'année en cours dans l'ensemble des aéroports marocains.

L'aéroport de Dakhla a clos l'année 2018 avec une augmentation de l'ordre de 20,23% du mouvement des passagers, ce qui correspondait à 202.645 passagers, contre 168.552 voyageurs durant l'année 2017. Les aéroports du Royaume ont enregistré en juillet dernier, un volume de trafic commercial de 2.394.773 passagers contre 2.096. 225 passagers accueillis en juillet 2018, soit une forte hausse de l'ordre de 14,24% par rapport à la même période de l’année 2018.