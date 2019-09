Divers Economie

17/09/2019

Baisse de l'Indice des prix à la consommation à Agadir



L’Indice des prix à la consommation (IPC) a atteint au cours du mois de juillet dernier à Agadir, le niveau 117,9 contre 118 en juin, enregistrant ainsi une baisse de 0,5 %.

Selon des données de la Direction régionale du Haut-commissariat au plan à Agadir, cette variation est principalement le résultat de la baisse de 1,2 % de l’Indice des produits alimentaires et boissons non-alcoolisées et de 0,3% de l’indice du transport.

Les baisses des produits alimentaires observées entre juin et juillet 2019 concernent principalement les légumes avec

3,7 %, la viande (1,8 %), les fruits (0,1 %).

En revanche, les poissons et fruits de mer ont augmenté de 0,8 %, ainsi que les huiles et graisses 1,1 %, précise la même source.

S’agissant des variations interannuelles, l’indice moyen entre la période entre janvier et juillet de l’année 2019 a régressé de 0,1 % en comparaison avec la même période une année auparavant.

L’Indice des prix à la consommation du mois de juillet dernier a connu à Agadir une hausse de 0,2 % par rapport au même mois de 2018.



Le 13ème Colloque international des finances

publiques prévu pour les 20 et 21 septembre à Rabat



La 13ème édition du Colloque international des finances publiques, organisé par le ministère de l’Économie et des Finances, se tiendra les 20 et 21 septembre à Rabat sous le thème "Quelles finances locales au Maroc et en France dans un monde en mutation?".

Organisé en partenariat avec l'Association pour la Fondation internationale de finances publiques (FONDAFIP) et avec le soutien de la Revue française de Finances Publiques (RFFP), ce colloque démarrera par la présentation des rapports introductifs et des témoignages, indique le ministère dans un communiqué.

Les débats et discussions seront ainsi organisés autour de trois grands axes, le premier portera sur "La fiscalité locale en tant que variable clé des finances locales", tandis que le deuxième concernera "La gouvernance et la gestion des finances locales à l’aune des impératifs de développement local", fait savoir la même source.

S'agissant du troisième axe, il se focalisera sur le financement des investissements locaux, notamment l’emprunt et les redevances.