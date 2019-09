Divers Economie

03/09/2019

Auto Nejma Maroc affiche un chiffre

d'affaires en baisse au deuxième trimestre



Le chiffre d'affaires du spécialiste de la distribution automobile, Auto Nejma Maroc, s'est établi à 400 millions de dirhams (MDH) au terme du deuxième trimestre 2019, contre 507 MDH à la même période de 2018, soit une variation de -21,1%.

Cette baisse est un retour à la normale de l'activité après l'effet exceptionnel de l'Auto Expo (10 au 22 avril 2018), explique un communiqué de l'importateur de véhicules coté à la Bourse de Casablanca.

Le cumul semestriel du chiffre d'affaires a connu une légère diminution de 4,7% pour un montant de 950 MDH contre 997 MDH au premier semestre 2018, relève le communiqué, faisant observer que le volume des véhicules vendus a atteint 1.984 unités au premier semestre 2019 contre 2.134 unités la même période de 2018, enregistrant ainsi une baisse de 7%.

Et de noter que les six premiers mois de l'exercice 2019 ont enregistré une baisse globale du marché de l'ordre de 13,7% (premium -25%), en partie du fait de la non tenue de l'Auto Expo.

Au terme du deuxième trimestre 2019, Auto Nejma maintient sa stratégie d'investissement (avec un 1 MDH investi), notamment pour le renforcement de son réseau de distribution et réalise, parallèlement, un désendettement important à fin juin 2019.



Progression du trafic passagers à l’aéroport

Tanger Ibn-Battouta à fin juillet



Le trafic des passagers au niveau de l'aéroport Tanger Ibn Battouta a augmenté de 18,57% à fin juillet dernier par rapport à la même période de 2018, selon l'Office national des aéroports (ONDA).

Les statistiques mensuelles de l'ONDA montrent qu'un total de 736.181 voyageurs ont transité par l'aéroport international de Tanger au cours des sept premiers mois de l'année en cours, contre 620.871 passagers durant la même période une année auparavant, soit une progression de 18,57%.

Au cours du seul mois de juillet, le nombre de passagers ayant transité par cet aéroport a atteint 139.084 passagers, contre 115.412 en juillet 2018, soit une hausse de 20,51%.

Avec ce trafic, l'aéroport international de Tanger maintient sa 5ème position à l'échelle nationale, après les aéroports Mohammed V de Casablanca, Marrakech-Ménara, Agadir-Al Massira et Fès-Saiss, en enregistrant 5,23% du total du mouvement du trafic aérien commercial au Maroc durant les sept premiers mois de 2019, précise l'ONDA.

L'aéroport de Tanger-Ibn Battouta a clôturé l'année 2018 avec une évolution record du trafic aérien (+26,54 %), franchissant pour la deuxième année consécutive le cap d'un million de passagers.