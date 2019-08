Divers Economie

31/08/2019

Hausse de plus de 2% des ventes

de ciment au premier semestre



Les ventes de ciment, principal baromètre du secteur du bâtiment et travaux publics (BTP), se sont améliorées de 2,1% au terme du premier semestre 2019, après un recul de 2,9% un an plus tôt, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF) relevant du ministère de l'Économie et des Finances.

Cette évolution fait suite à une augmentation de 7,8% au premier trimestre 2019, allégée par un recul de 3,6% au deuxième trimestre de la même année, impactée, essentiellement par une baisse de 13% au mois de mai ayant coïncidé avec le mois de Ramadan, précise la DEPF dans sa note de conjoncture du mois d'août 2019.

Parallèlement, l'encours des crédits accordés au secteur immobilier s'est amélioré de 3,3% à fin juin 2019, après +4,1% un an auparavant.

Cette évolution, poursuit la même source, recouvre une progression des crédits à l’habitat de 4,9% (après +4,3% un an plus tôt), modérée par un léger recul des crédits alloués à la promotion immobilière (-0,6%), après -2,6% à fin mars 2019 et une augmentation de 2,8% au terme du premier trimestre 2018.



Une forte présence du HCP au Congrès

mondial de statistiques tenu à Kuala Lumpur



Le Haut-commissariat au plan a participé aux travaux de la 62ème Session du Congrès mondial de statistiques, tenue à Kuala Lumpur - Malaisie du 18 au 23 août 2019 par une forte délégation et une quinzaine de travaux scientifiques sur des thématiques statistiques et de comptabilité nationale.

En marge des travaux dudit congrès, la délégation marocaine a tenu des séances de travail avec les représentants de plusieurs institutions statistiques d’Europe et de Grande-Bretagne pour faire le point du niveau de coopération du HCP avec ces institutions et envisager d’autres voies pour les renforcer et en diversifier les axes, en particulier dans les domaines de la digitalisation des processus de production et de diffusion des produits et services statistiques, du suivi et d’évaluation des Objectifs de développement durable, ainsi qu’en matière d’approches novatrices d’enquêtes statistiques, en l'occurrence l’enquête sur la famille programmée par le HCP pour l’année 2021.

Rappelons que le Congrès mondial de statistiques, dont la 61ème Session a été tenue à Marrakech en 2017, réunit dans sa 62ème Session à Kuala Lumpur plus de 2500 participants relevant des systèmes nationaux de statistiques, des universités, des associations de statistiques, d’organisations nationales, régionales et internationales.