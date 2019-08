Divers Economie

29/08/2019

Afriquia Gaz améliore son chiffre

d’affaires consolidé



Le chiffre d'affaires (CA) consolidé d'Afriquia Gaz a affiché une croissance de 5,3% au cours du premier semestre 2019 pour s'établir à plus de 3,4 milliards de dirhams (MMDH).

Au deuxième trimestre de cette année, le CA s'élève à 1,85 MMDH, en amélioration de 9,2% par rapport à la même période un an auparavant, indique Afriquia Gaz dans un communiqué sur ses indicateurs d'activité, établis sur la base d'une situation provisoire au 30 juin 2019.

Le leader marocain de la distribution de gaz de pétrole liquéfié, butane et propane, précise également que ses investissements semestriels se sont chiffrés à 259,1 millions de dirhams (MDH), en hausse de 24,4% comparativement au S1-2018. L'endettement financier net consolidé d'Afriquia Gaz a, de son côté, reculé de 834,5 MDH à 652,4 MDH à fin juin, fait savoir le communiqué. Par ailleurs, l'activité a connu une évolution positive de 4,8% des tonnages écoulés par Afriquia Gaz pour se situer à 566.769 tonnes au titre du premier semestre, à la faveur d'une dynamique commerciale soutenue.



Approbation de la création de 346 nouvelles

entreprises dans la région de Souss-Massa



Le Centre régional d'investissement (CRI) Souss-Massa a instruit au cours du premier semestre de l’année 2019, quelque 346 demandes de création d'entreprises pour un montant d’investissement global de 89 millions de DH (MDH) générant près de 1.756 emplois.

Par nature juridique, les personnes morales représentent 83,5% des créations d’entreprises avec une prédominance de la Société à responsabilité limitée (SARL) qui représente 98 % des créations personnes morales, indique un rapport du CRI Souss-Massa.

Concernant la ventilation de ces entreprises par secteur d’activité, le rapport note une prédominance des services avec un montant de l'ordre de 32,48 MDH, suivi du bâtiment et travaux publics (21,7 MDH) et de l’industrie (3 MDH).

S’agissant des entreprises à caractère industriel, le CRI a approuvé la création de 8 entreprises, dont 5 opérant dans l’industrie métallique, métallurgique et électrique et 3 dans l’industrie du bois, papier et carton.

Les 338 entreprises restantes se répartissent sur divers secteurs économiques dont les services divers (159), commerce (105), BTP (50), agriculture et pêche (15), tourisme (08), ainsi que les énergies et mines (une entreprise).