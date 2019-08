Divers Economie

27/08/2019

Maroc Telecom signe sa 6ème convention

d'investissement avec le gouvernement



Maroc Telecom a annoncé, lundi, la signature de la sixième convention d'investissement avec le gouvernement pour le développement des télécommunications dans le Royaume à travers la réalisation, sur les trois prochaines années (2019-2021), d'un programme d'investissement de 10 milliards de dirhams (MMDH).

Ce programme d'investissement, qui s'inscrit dans le cadre de la politique volontariste en matière d'investissements de l'opérateur marocain de télécommunication, vise le développement et le renforcement de l'infrastructure de télécommunications, le déploiement du haut et du très haut débit mobile et fixe et la création de nouveaux emplois au Maroc, fait savoir Maroc Telecom dans un communiqué.

Dans le cadre des cinq dernières conventions, Maroc Telecom a investi plus de 58 MMDH, précise la même source, notant que la présente convention portera le volume global cumulé des investissements à plus de 68 MMDH sur le territoire national.

Maroc Telecom, qui confirme sa vocation d'investisseur de premier plan à l'échelle nationale, assure en permanence le développement de ses réseaux de télécommunications, afin de répondre à la croissance continue du trafic ainsi qu'à la nécessité de déployer de nouvelles technologies d’accès pour le très haut débit.



Hausse des débarquements de la pêche

côtière et artisanale à fin juillet



Les débarquements des produits de la pêche côtière et artisanale ont atteint 724.350 tonnes (T) au titre des sept premiers mois de cette année, en croissance de 9% par rapport à la même période un an auparavant, selon l'Office national des pêches (ONP).

La valeur marchande des produits de la pêche côtière et artisanale débarqués s'est élevée à près de 4,7 milliards de dirhams (MMDH) à fin juillet, en augmentation de 2% comparativement à fin juillet 2018, précise l'ONP dans sa note relative aux statistiques sur la pêche côtière et artisanale au Maroc.

Par produit, les débarquements des algues ont affiché une hausse spectaculaire de 172% à 10.965 T, tandis que ceux des céphalopodes (36.224 T), des poissons pélagiques (635.735 T) et des poissons blancs (38.392 T) ont évolué respectivement de 23%, 7% et 2%. En revanche, les débarquements des coquillages ont stagné à 355 T, alors que ceux des crustacés ont reculé de 6% à 2.679 T.

Par ailleurs, un volume de 15.770 T de produits de la pêche côtière et artisanale ont été débarquées dans les entrées portuaires méditerranéennes, en hausse de 13% par rapport à fin juillet 2018.

Les volumes débarqués dans les ports situés sur l'Atlantique ont, de leur côté, augmenté de 9% à 708.580 T, relève l'ONP.