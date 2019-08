Divers Economie

20/08/2019

Le dirham s'apprécie face à l'euro



Le dirham s'est apprécié de 0,78% contre l'euro et de 0,09% vis-à-vis du dollar américain en juillet 2019, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Pour ce qui est des opérations de Bank Al-Maghrib avec les banques, aucune séance d'adjudication n'a été tenue depuis juin 2018, indique la banque centrale dans sa revue mensuelle de la conjoncture économique, monétaire et financière d'août 2019.

Au niveau du compartiment interbancaire, le volume des échanges de devises contre le dirham s'est situé en moyenne à 22,6 milliards de dirhams (MMDH) en juin 2019, en hausse de 12,1 MMDH par rapport à la même période de l’année précédente.

Pour ce qui est des opérations des banques avec la clientèle, leurs volumes se sont établis à 25,7 MMDH pour les achats au comptant et à 14,2 MMDH pour ceux à terme, contre 24,2 MMDH et 9,2 MMDH respectivement en juin 2018, relève BAM, notant que les ventes ont porté, quant à elles, sur un montant de 22,1 MMDH pour celles au comptant et 2 MMDH pour celles à terme.

Dans ces conditions, la position nette de change des banques (différence entre les créances et les engagements en devises des banques) ressort négative à 6,3 MMDH à fin juin, après une position positive de 1,8 MMDH à fin mai.



Sothema s'attend à un résultat net en repli



Le spécialiste en fabrication et commercialisation de médicaments, Sothema, a annoncé vendredi que son résultat net au titre du premier semestre de 2019 ressortirait avec une baisse d'environ 18%.

Ce repli est dû à un élément non courant dont avait bénéficié le premier semestre de l'année 2018, suite à la contribution générée par la reprise de la provision pour amortissements dérogatoires, explique Sothema dans un communiqué publié sur le site de la Bourse de Casablanca. Le chiffre d'affaires devrait, pour sa part, afficher une hausse de 10%, alors que le résultat d'exploitation progresserait de 20%, fait savoir la même source.

Par ailleurs, Sothema, qui souligne que ces données provisoires sont à confirmer après arrêté des comptes par le Conseil d'administration, indique que son résultat net annuel prévisionnel à fin décembre 2019 serait attendu en légère hausse par rapport à l'exercice 2018.