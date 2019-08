Divers Economie

10/08/2019

Lancement d’une plateforme électronique pour faciliter la déclaration des nuitées dans les établissements touristiques classés



Le ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l'Artisanat et de l’Economie sociale, le ministère de l’Intérieur, la Direction générale de la sûreté nationale et la Gendarmerie Royale ont mis en place une plateforme électronique (https://www.stdn.ma) permettant aux professionnels de l’hébergement touristique classé de télé-déclarer quotidiennement les nuitées et de remplacer ainsi la déclaration manuelle par une déclaration électronique.

Le lancement de cette plateforme s'inscrit dans le cadre de la modernisation de l'administration, de la dématérialisation et de l’amélioration des services offerts aux citoyens et aux entreprises, indique un communiqué du ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Economie sociale.

La plateforme permettra, entre autres, de substituer le support papier par une télé-déclaration en ligne quotidienne, de gagner en temps et en moyens grâce à la déclaration instantanée et à distance des nuitées enregistrées et de disposer d’un espace consultatif "Statistiques" favorisant la visibilité sur l’évolution de l’activité du secteur.

La télé-déclaration des nuitées étant obligatoire, les professionnels de l’hébergement touristique concernés sont invités à s’inscrire sur la plateforme électronique (https://www.stdn.ma), souligne le communiqué.

Des comités préfectoraux et provinciaux regroupant les représentants des différents partenaires ont été mis en place pour suivre le déploiement de la plateforme et accompagner les professionnels du tourisme, en plus des guides didactiques et autres informations publiés sur le site de la plateforme.



Bank Al-Maghrib se mobilise pour assurer la disponibilité des fonds au niveau des GAB



Bank Al-Maghrib (BAM) a annoncé, jeudi, avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour assurer une couverture intégrale des besoins des banques en monnaie fiduciaire durant la période des fêtes du mois d'août.

En prévision de cette période, la banque centrale a adressé un courrier aux banques, daté du 16 juillet écoulé, leur demandant de prendre toutes les mesures nécessaires tant à leur niveau qu’à celui de leurs prestataires externes, afin d'assurer la disponibilité permanente des fonds aux guichets automatiques bancaires (GAB) à travers toutes les régions du Royaume et de veiller à éviter tout dysfonctionnement, a indiqué BAM dans un communiqué.

Des réunions ont été également tenues cette semaine avec les banques à l'effet de s'assurer de la mise en place effective des dispositifs nécessaires, fait savoir la même source, ajoutant que les établissements se sont mobilisés, avec leurs prestataires externes, pour fiabiliser la disponibilité des GAB à la fois sur le plan technique et en termes d’alimentation de billets sur tout le territoire national.