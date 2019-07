Divers Economie

11/07/2019

L’aéroport Moulay Ali Chérif enregistre une hausse

de son trafic aérien durant le premier semestre



Le trafic aérien des passagers au niveau de l'aéroport Moulay Ali Chérif à Errachidia a enregistré une hausse de 44,94% durant les six premiers mois de l'année en cours comparativement à la même période de l'année écoulée.

Selon des données de l’Office national des aéroports (ONDA), 27.013 passagers ont utilisé cette infrastructure aéroportuaire durant la période janvier-juin 2019, contre 18.637 voyageurs durant la même période de 2018.

Les mouvements d’avions ont enregistré une évolution de 23,86% durant la même période passant de 662 vols durant les six premiers mois de 2018 à 820 vols au cours de la même période de 2019.

Selon les mêmes données, le nombre de passagers ayant transité par cet aéroport en 2018 a totalisé 41.120 voyageurs contre 21.495 passagers en 2017, soit une progression de 91,30%.

Les mouvements d’avions avaient enregistré une hausse de 56,40% en 2018 par rapport à 2017 passant de 1.589 à 1.016 vols durant 2017.

Situé à 3 km du centre-ville, l’aéroport Moulay Ali Chérif est doté d’une capacité d’accueil de 300.000 passagers par an. Il assure des vols réguliers et irréguliers le long de l’année. L’aéroport peut aussi accueillir des avions de type "Boeing 737".



Augmentation des arrivées touristiques à Agadir



Le nombre de touristes ayant visité Agadir durant les cinq premiers mois de l'année 2019 a atteint 425.902, contre 409.003 arrivées au cours de la même période de l'année dernière, soit une hausse de 4,13%.

Les touristes nationaux arrivent en tête avec 130.498 contre 116.919 durant les cinq premiers mois de 2018, en progression de 11,61 %, selon le Conseil régional du tourisme d’Agadir Souss-Massa.

Les touristes français sont en deuxième position avec 86.511 arrivées contre 75.535 au cours de la même période de 2018, marquant une hausse de 14,53 %, précise la même source, ajoutant que les touristes allemands arrivent en 3e position avec 52.504 arrivées contre 49.187 durant la même période de 2018, en progression de 6,74 %.

Les hôtels classés 4 étoiles ont reçu le plus grand nombre de touristes, soit 124.645 personnes, suivis des clubs touristiques (93.102) et des hôtels 5 étoiles (81.452).

Le taux d’occupation moyen enregistré dans les hôtels classés de la ville durant cette période a atteint, quant à lui, 50,37 %, soit une progression de 1,51 %.