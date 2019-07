Divers Economie

10/07/2019

Emission de bons de Trésor



Le Trésor procédera, mardi, à l'émission par adjudication de bons à court, moyen et long termes, a annoncé la Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE)

Il s'agit de bons de maturité de 26 et 52 semaines ainsi que de 5 et 15 ans, indique la DTFE dans un communiqué.

Les bons à 52 semaines seront cédés au taux de 2,35%, tandis que ceux de 5 ans et 15 ans seront émis aux taux respectifs de 2,60% et 3,50%, précise la même source, ajoutant que le règlement interviendra le 15 juillet prochain.



Le Club Afrique Développement à Abidjan



Le Club Afrique Développement du groupe marocain Attijariwafa bank et la Société ivoirienne de banque (SIB), filiale du même groupe, ont organisé, les 4 et 5 juillet derniers à Abidjan, une mission multisectorielle autour du thème "Agroindustrie : défis et perspectives".

Plus de 300 chefs d'entreprise et institutionnels, en provenance du Maroc, de l’Egypte, de la Tunisie, du Sénégal, du Burkina Faso, du Cameroun, du Congo et de la Guinée, ont pris part à cette mission, indique lundi un communiqué de la SIB.