Divers Economie

18/06/2019

Agadir enregistre plus de 460.000 nuitées touristiques en avril



Les établissements d'hébergement classés d’Agadir ont enregistré, en avril dernier, 466.884 nuitées touristiques, en hausse de 14,89% par rapport à la même période de 2018.

Selon les données du Conseil régional du tourisme d’Agadir Souss-Massa, les touristes français arrivent en tête de la clientèle de la station balnéaire avec un total de 116.607 nuitées touristiques contre 85.230 nuitées lors de la même période de l’année dernière, soit une progression de 22,74%.

Les nationaux arrivent en deuxième position avec 109.798 nuitées, en hausse de 28,83% par rapport au mois d’avril 2018, suivis des touristes allemands qui ont totalisé 73.140 nuitées en avril dernier, en hausse de 26,58% sur une année.

Les visiteurs anglais ont enregistré, quant à eux, 62.482 nuitées touristiques, contre 47.138 nuitées en avril de l’année dernière, soit une progression de 32,55%.

En termes de classement par unités d’hébergement, les hôtels classés 4 étoiles viennent en première position avec 140.875 nuitées, suivis des clubs touristiques (140.607 nuitées) et des hôtels classés 5 étoiles avec 88.447 nuitées.

Par ailleurs, le taux d’occupation moyen dans les hôtels classés d’Agadir a enregistré une hausse de 4,02%, s’établissant à 57,16% en avril dernier.



Le dirham s'apprécie par rapport à l’euro et au dollar



Le dirham s'est légèrement apprécié de 0,06% par rapport à l’euro et de 0,2% vis-à-vis du dollar lors de la période allant du 10 au 12 juin 2019, selon Bank Al-Maghrib (BAM). Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans une note sur ses indicateurs hebdomadaires.

La note fait également savoir que les réserves internationales nettes ont accusé, au cours de la semaine entre 31 mai et 04 juin, une baisse de 0,2% à 234,7 milliards de dirhams (MMDH). En glissement annuel, elles se sont accrues, au 04 juin, de 2,5%. Concernant les interventions sur le marché monétaire, Bank Al-Maghrib a injecté un total de 78,8 MMDH, dont 76,1 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres et 2,7 MMDH accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME.

Durant la même période, le taux interbancaire s’est établi à 2,28% et le volume des échanges à 3,2 MMDH, relève la note, ajoutant que lors de l’appel d’offres du 12 juin (date de valeur le 13 juin), un montant de 75,7 MMDH a été injecté sous forme d’avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, le MASI a enregistré une baisse de 0,6%, sa contreperformance depuis le début de l'année s’étant ainsi établie à 3,5%. L’évolution hebdomadaire de l’indice de référence reflète essentiellement les replis des indices sectoriels "Télécommunications" de 4,1%, de "Mines" de 3% et des "Banques" de 0,6%. Par ailleurs, le montant global des échanges s’est élevé à 2,9 MMDH, dont 2,8 MDH au titre de l'augmentation de capital en numéraire réalisée par la BCP et réservée aux banques populaires régionales. Sur le marché central, le volume quotidien moyen est revenu à 34,2 millions de dirhams (MDH), après 44,5 MDH une semaine auparavant.