Divers Economie

14/06/2019

L’Office des changes lance officiellement son nouveau centre d’appels



L’Office des changes met en place un centre d’appels qui propose de nouvelles prestations pour mieux répondre aux besoins et exigences des usagers.

Le nouveau centre d'appels a pour mission de répondre aux requêtes des usagers portant sur le suivi du stade de traitement des demandes d’autorisation introduites à l’Office des changes ; les renseignements sur la constitution des dossiers de demandes d’autorisation ainsi que toutes autres demandes d’information sur les différents aspects de la réglementation des changes.

Disponible du lundi au vendredi de 9h à 16h, ce centre d’appels est joignable via le numéro suivant : 05 3726 6363. Le coût de l’appel est au prix d’une communication locale.



Hausse des arrivées touristiques à Agadir en avril



Le nombre de touristes, toutes nationalités confondues, ayant visité la ville d'Agadir durant le mois d'avril dernier, s'est établi à 116.142 contre 101.847 touristes durant la même période en 2018, soit une hausse de 14,04%. Selon les données rendues publiques par le Conseil régional du tourisme (CRT) d’Agadir-Souss-Massa, cette performance s’explique par la forte affluence des visiteurs marocains qui ont enregistré 45.287 arrivées contre 36.715 touristes durant la même période en 2018, soit une nette avancée de 23,32%.

Les touristes français arrivent en deuxième position avec 22.559 arrivées contre 18.442 en avril de l’année précédente, marquant une hausse de 22,32%, relève la même source, ajoutant que les touristes allemands arrivent en 3ème position avec 12.144 arrivées contre 8.741 en avril 2018, en progression de 38,93%.

Le marché anglais a également connu une amélioration avec 10.678 touristes enregistrés au mois d'avril contre 7.932 durant la même période de 2018.

Par ailleurs, les établissements hôteliers classés de catégorie 4 étoiles ont accueilli le plus grand nombre de touristes ayant visité la ville d’Agadir en avril 2019, soit un total de 34.602, suivis des clubs touristiques avec 24.387 touristes et des hôtels de luxe de la catégorie 5 étoiles qui ont reçu, eux, quelque 20.820 touristes.

Par ailleurs, le taux d’occupation moyen des hôtels, clubs touristiques et résidences touristiques classés s’est amélioré de 5,86% en avril dernier, pour se situer à 57,16%, relève la même source.