Divers Economie

12/06/2019

La Bourse de Casablanca entame

la semaine en légère hausse



La Bourse de Casablanca a ouvert en légère hausse lundi, ses deux principaux indices, Masi et Madex, prenant respectivement 0,05% et 0,06%.

Vers 10H25 (GMT+1), le Masi, indice global composé de toutes les valeurs de type action, s'affichait à 11.040,41 points alors que le Madex, indice compact composé des valeurs cotées au continu, cumulait 8.971,66 points.

S'agissant des indices internationaux, le FTSE CSE Morocco 15 s'est adjugé 0,14% à 9.901,90 points et le FTSE Morocco All-Liquid a gagné 0,03% à 9.509,65 points.

Concernant l'indice de référence Environnement, social et gouvernance (ESG) "Casablanca ESG 10", il restait quasi-stable à 865,27 points (+0,01%).

Sur le plan des valeurs, Stokvis Nord Afrique, Colorado et Med Paper ont vu leurs titres s'apprécier respectivement de 6,69%, 5,35% et 2,13%.

En revanche, des baisses ont été accusées par M2M Group (-8,10%), Snep (-4,97%) et HPS (-2,07%).



Le volume des ventes du commerce de détail

en baisse dans la zone euro et dans l'UE28



En avril 2019 par rapport à mars 2019, le volume des ventes du commerce de détail corrigé des variations a diminué de 0,4% dans la zone euro (ZE19) et de 0,3% dans l’UE28, selon les estimations d'Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne.

En mars 2019, le volume du commerce de détail était resté stable dans la zone euro et avait augmenté de 0,3% dans l'UE28.

En avril 2019 par rapport à avril 2018, l’indice corrigé des effets de calendrier des ventes de détail a augmenté de 1,5% dans la zone euro et de 2,9% dans l'UE28.

En avril 2019 par rapport à mars 2019 dans la zone euro, le volume des ventes du commerce de détail a diminué de 0,4% pour le secteur « Alimentation, boissons, tabac » et pour le secteur non-alimentaire, tandis que les ventes pour les carburants ont augmenté de 0,1%. Dans l'UE28, le volume des ventes du commerce de détail a reculé de 0,4% pour le secteur non-alimentaire et de 0,2% pour le secteur « Alimentation, boissons, tabac » ainsi que pour les carburants.

En avril 2019 par rapport à avril 2018 dans la zone euro, le volume des ventes du commerce de détail a progressé de 1,5% pour le secteur « Alimentation, boissons, tabac », de 1,3% pour les carburants et de 1,2% pour le secteur non-alimentaire. Dans l'UE28, le volume des ventes du commerce de détail a augmenté de 3,0% pour le secteur non-alimentaire, de 2,7% pour le secteur « Alimentation, boissons, tabac » et de 1,9% pour les carburants.