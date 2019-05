Divers Economie

28/05/2019

L'Africa CEO Network s’implante au Maroc



L'Africa CEO Forum a annoncé, récemment, le lancement de l'Africa CEO Network, la première communauté de chefs d'entreprise influents sur le continent, ayant pour vocation de renforcer le networking entre décideurs influents en Afrique à travers une plateforme digitale et des événements de networking régionaux réguliers.

L'Africa CEO Network est porté dans chacun de ses hubs (Abidjan, Casablanca, Lagos, Nairobi, Kinshasa, Accra, Addis-Abeba, Douala, Dakar, Johannesburg) par un duo d’ambassadeurs, porte-parole du réseau et premiers points de contact local des futurs membres, indique un communiqué de l'Africa CEO Forum.

Au sein du hub Casablanca, Lamia Merzouki, directrice générale adjointe de Casablanca Finance City, et Abdou Diop, managing partner de Mazars Maroc, auront pour mission principale de co-construire les événements qui rythmeront la vie du hub autour de thématiques clés pour le développement économique local et régional et de contribuer à l’essor du réseau en participant au recrutement de nouveaux membres, fait savoir le communiqué.

A l’heure de la mise en place de la zone de libre-échange économique, l’Africa CEO Network donne corps à la vocation de l’Africa CEO Forum de renforcer l’intégration régionale en favorisant les relations d’affaires entre les décideurs issus de toutes les zones du continent.

Depuis 2012, l'Africa CEO Forum a mis en relation plus de 5.000 chefs d’entreprise, investisseurs et décideurs politiques de haut niveau à travers le continent et le monde entier.



Le taux d’inflation annuel en hausse dans

la zone euro et l'UE en avril dernier



Le taux d’inflation annuel de la zone euro s’est établi à 1,7% en avril 2019, contre 1,4% en mars 2019. Un an auparavant, il était de 1,2%. Le taux d’inflation annuel de l’Union européenne s’est établi à 1,9% en avril 2019, contre 1,6% en mars 2019. Un an auparavant, il était de 1,5%. Ces chiffres sont publiés par Eurostat, l’office statistique de l'Union européenne.

Les taux annuels les plus faibles ont été observés en Croatie (0,8%), au Danemark et au Portugal (0,9% chacun). Les taux annuels les plus élevés ont, quant à eux, été enregistrés en Roumanie (4,4%) et en Hongrie (3,9%). Par rapport à mars 2019, l'inflation annuelle a baissé dans six Etats membres, est restée stable dans deux et a augmenté dans dix-neuf autres.

En avril 2019, les plus fortes contributions au taux d'inflation annuel de la zone euro proviennent des services (+0,86 point de pourcentage, pp), suivis de l'énergie (+0,51 pp), de l'alimentation, alcool & tabac (+0,29 pp) et des biens industriels hors énergie (+0,06 pp).