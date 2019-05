Divers Economie

25/05/2019

Baisse du RNPG de la BMCI



La BMCI a réalisé lors du premier trimestre 2019 un Résultat net part du Groupe (RNPG) de 127,31 millions de dirhams (MDH), en baisse de 17,16% par rapport à celui enregistré durant la même période de l'exercice précédent.

Le résultat net ressort à 126,95 MDH également en recul (-18,02%) par rapport au premier trimestre 2018, en raison de l'accroissement de 28,16% du coût du risque (166,25 MDH), selon les données communiquées par la banque concernant ses réalisations durant les trois premiers mois de l'année 2019.

La BMCI a réalisé un résultat d'exploitation en repli de 18,17% à 195,70 MDH tandis que son Produit net bancaire s'affichait à 778,35 MDH en hausse de 0,82% par rapport à T1 2018.

La Banque fait en outre état d'une augmentation de 3,03% de la marge sur commissions à 131,82 MDH et d'une régression de 4,32% de la marge d'intérêt à 570 MDH.



Boom des transferts d'argent en ligne vers le Maroc durant le Ramadan



Des rapports de données provenant du service de transfert d’argent en ligne WorldRemit ont montré que la semaine précédant Aïd Al-fitr a connu le plus grand nombre d’opérations à destination du Maroc en 2018.

Il y a près de 2,9 millions de Marocains dans la diaspora et beaucoup d'entre eux envoient de l'argent à leur famille pendant le Ramadan afin de contribuer aux célébrations de l'Aïd Al-fitr.

En 2018, WorldRemit a connu le plus fort volume de transferts d’argent vers le Maroc durant la semaine du 11 juin (semaine de l'Aïd Al-fitr). Le nombre de transferts d’argent effectués au cours de cette période a été supérieur d’environ 60% à la moyenne hebdomadaire de l'année, soulignant que le Ramadan est une période importante pour les Marocains de la diaspora qui en profitent pour envoyer de l'argent chez eux afin de soutenir leurs proches. La Banque mondiale estime que la diaspora marocaine a envoyé plus de 7 milliards de dollars en 2018 en transferts d’argent, soit l’équivalent de 6,2% du PIB du pays.