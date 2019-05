Divers Economie

24/05/2019

Redressement de l'activité du BTP



Le secteur du bâtiment et travaux publics (BTP) a poursuivi son redressement au terme des quatre premiers mois de cette année, avec une progression de 5,9% des ventes du ciment, indique la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

"Les principaux indicateurs du secteur du BTP souscrivent une évolution globalement favorable au terme des quatre premiers mois de 2019. En effet, le volume des ventes de ciment s'est renforcé de 5,9%, après deux années consécutives de recul (-5,5% à fin avril 2018 et -5,3% à fin avril 2017)", fait observer la DEPF dans sa récente note de conjoncture. Pour ce qui est du financement des opérations immobilières, le rythme de progression des crédits à l'immobilier s'est amélioré à +3,6% à fin mars 2019, au lieu de +3,4% à fin mars 2018, pour atteindre 269 milliards de dirhams (MMDH), relève la même source, précisant que cette évolution incorpore une accélération de la croissance des crédits à l’habitat à +5,6%, allégée par le retrait des crédits accordés à la promotion immobilière de 2,6%.



Hausse des levées brutes du Trésor



Les levées brutes du Trésor se sont accrues, en glissement annuel, de 37,5% pour atteindre 50,4 milliards de dirhams (MMDH) à fin avril, selon la Direction des études et des prévisions financières (DEPF).

Cette hausse a concerné le volume souscrit des maturités longues qui s'est raffermi à 28,1 MMDH, prédominant les levées à hauteur de 55,6% après 15,3% l’année précédente, indique la DEPF dans sa note de conjoncture de mai 2019.

En revanche, relève la même source, le volume levé en maturités courtes et moyennes a reculé respectivement de 70,1% et 12,1% à 2,5 MMDH et 19,8 MMDH respectivement, soit 5% et 39,3% des levées.

Compte tenu de la hausse, en glissement annuel, des remboursements du Trésor de 68,8% à 42,3 MMDH à fin avril 2019, les levées nettes du Trésor ont, en effet, atteint 8,1 MMDH, en repli de 30,1% par rapport à fin avril 2018.