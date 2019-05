Divers Economie

22/05/2019

Investissements au Moyen Orient



La Maison Blanche a annoncé dimanche l'organisation, en juin prochain, à Bahreïn, d'un atelier pour encourager les investissements au Moyen-Orient. Cette rencontre, à Manama les 25 et 26 juin prochain en partenariat avec le Bahreïn, consistera à encourager les investissements en Cisjordanie, à Gaza et dans toute la région, dans le cadre de la première partie du très anticipé plan de paix pour le Moyen-Orient, promis par l'administration du président Donald Trump.

Selon un communiqué conjoint, l'atelier économique "Paix pour la prospérité" réunira des chefs de gouvernement, et des représentants de la société civile et du monde des affaires pour "partager des idées, discuter de stratégies et favoriser le soutien d'investissements économiques potentiels et d’initiatives qui seraient possibles grâce à un accord de paix".



Croissance japonaise



La croissance économique du Japon a progressé de 0,5% au premier trimestre 2019 en glissement annuel, selon des données communiquées lundi par les autorités du pays. Il s'agit du deuxième trimestre consécutif de hausse après +0,4% fin 2018 (chiffre révisé), alors que les analystes s'attendaient à une petite contraction sous l'effet d'une conjoncture internationale incertaine.

Toutefois, la consommation des ménages a baissé (-0,1%), tout comme les investissements non-résidentiels des entreprises (-0,3%).

Les signes de ralentissement de la troisième économie mondiale ont récemment alimenté les spéculations quant à un nouveau report de la hausse de la taxe sur la consommation (de 8% à 10%), prévu en octobre.