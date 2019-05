Divers Economie

21/05/2019

Satellite rwandais



Le Rwanda lancera dans l'espace son second satellite au cours du mois de juillet prochain, quelques semaines après avoir propulsé en orbite le premier satellite rwandais de télécommunications, "Icyerekezo", a annoncé la ministre rwandaise des TIC et de l’Innovation, Paula Ingabire.

"Il s’agit du CubeSat, un équipement miniaturisé, destiné à la recherche spatiale et à aider le gouvernement dans la surveillance des ressources en eau, des catastrophes naturelles, de l’agriculture, de la météorologie", a indiqué la responsable lors du sommet “Transform Africa”, tenu du 14 au 17 mai à Kigali. CubeSat est le fruit d’un partenariat entre le Rwanda, l’Agence de coopération internationale du Japon (JICA) et l’Agence spatiale japonaise (JAXA).



Dépenses sénégalaises



Les dépenses de l'Etat du Sénégal au premier trimestre 2019 ont connu une forte augmentation de 369,5 milliards de FCFA (environ 628,150 millions de dollars) comparées à leur niveau de la même période de l’année 2018, selon les données de la Direction de la prévision et des études économiques (DPEE).

Ces dépenses publiques sont passées de 645,30 milliards de FCFA à fin mars 2018 à 1014,80 milliards de FCFA à fin mars 2019, soit une hausse de 57,3% en glissement annuel.

« Cette orientation traduit la hausse sur les dépenses d’investissement, les intérêts sur la dette, la masse salariale ainsi que les transferts et subventions », souligne la DPEE.