Divers Economie

16/05/2019

Participation du Maroc à la Foire de Novi-Sad



Une conférence intitulée "Le Plan Maroc Vert et les opportunités d’investissement dans le secteur agricole" a été organisée, dimanche, par l’Agence marocaine du développement agricole (ADA) dans le cadre de la participation du Maroc à la 86ème édition de la Foire internationale de l’agriculture de Novi-Sad en Serbie.

L'organisation de cette conférence, qui se tient du 11 au 17 mai, procède de la volonté de mettre en exergue le développement de l’agriculture marocaine depuis le Plan Maroc Vert, ainsi que les opportunités d’investissements offertes dans le secteur agricole, indique lundi l'ambassade du Maroc en Serbie dans un communiqué.



Le Trésor place 9,15 MMDH d'excédents



La Direction du Trésor et des finances extérieures (DTFE), relevant du ministère de l'Economie et des Finances, a lancé, lundi, deux opérations de placement des excédents de trésorerie d'un montant global de 9,15 milliards de dirhams (MMDH).

Il s'agit d'un placement avec prise en pension portant sur un montant de 5 MMDH et une durée de 7 jours, indique la DTFE dans un communiqué, ajoutant que ce placement sera souscrit au taux moyen pondéré de 2,07%. D'un montant de 4,15 MMDH, le second placement également avec prise en pension, porte quant à lui sur une journée et sera souscrit au taux de 1,96%, ajoute la même source.