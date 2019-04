Divers Economie

30/04/2019

Le dirham s'apprécie de 0,44% par rapport à l’euro



Le dirham s'est apprécié de 0,44% par rapport à l'euro et s'est déprécié de 0,49% vis-à-vis du dollar lors de la période allant du 18 au 24 avril 2019, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans une note sur ses indicateurs hebdomadaires (18-24 avril).

La note fait également ressortir qu'au 19 avril, les réserves internationales nettes se sont établies à 225,4 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 0,2% d’une semaine à l’autre, ajoutant qu'en glissement annuel, elles ressortent en repli de 1,9%.

Pour ce qui est des interventions sur le marché monétaire, Bank Al-Maghrib a injecté un total de 76 MMDH, dont 73 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres, quelque 2,7 MMDH accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME et 286 millions de dirhams (MDH) via les avances à 24 heures.

Durant la même période, le taux interbancaire s’est établi à 2,27% et le volume des échanges s’est situé à 3,1 MMDH, relève la note, ajoutant que lors de l’appel d’offres du 24 avril (date de valeur le 25 avril), un montant de 75 MMDH a été injecté sous forme d’avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, la Banque centrale précise que le Masi s'est apprécié de 0,1%, sa contreperformance depuis le début de l’année s'étant, par conséquent, établie à 2,3%. L’évolution hebdomadaire de l’indice de référence recouvre notamment des appréciations des indices sectoriels des "bâtiments et matériaux de construction" de 1,8% et ''agroalimentaire" de 1,3% ainsi que des replis de ceux de ''l’immobilier" de 2,5% et des "banques" de 0,3%.

Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est établi à 408,9 MDH contre 580,3 MDH une semaine auparavant, et a été réalisé en quasi-totalité sur le marché central, soit un montant quotidien moyen de 81,8 MDH contre 88,9 MDH la semaine précédente, indique BAM.



Essaouira reliée à Londres-Stansted,

à partir du 29 octobre prochain



La compagnie aérienne irlandaise low-cost ''Ryanair’’ procédera à partir du 29 octobre prochain, à l’inauguration officielle de la desserte aérienne reliant Londres-Stansted à la ville d’Essaouira.

Cette liaison aérienne s’effectuera à travers deux vols hebdomadaires directs reliant les deux villes, chaque mardi et samedi, indique un communiqué du Conseil provincial du tourisme d’Essaouira (CPTE).

‘’Fruit d’un long effort de plusieurs partenaires, dont l’Office national marocain du tourisme (ONMT), cette nouvelle ligne aérienne aura, sans nul doute, un impact positif sur le secteur touristique dans la cité des alizés’’, lit-on dans le communiqué.

‘’Les opérateurs touristiques de la cité des alizés se félicitent de cette initiative qui s’inscrit dans le cadre de la démarche de l’ONMT visant le désenclavement aérien de la ville’’, note le CPTE, estimant que cette desserte aérienne permettra à la ville d’Essaouira de rester connectée à un marché touristique à fort potentiel.

A noter que dans le cadre des efforts visant à renforcer la connectivité aérienne de la cité des Alizés, une nouvelle ligne aérienne ‘’Bruxelles Zaventem-Essaouira, sera également lancée le 28 octobre prochain par la même compagnie.

Une fois inaugurée officiellement, cette ligne aérienne sera assurée via deux vols hebdomadaires directs (mardi et samedi).