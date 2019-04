Divers Economie

23/04/2019

L'usine de Citic Dicastal démarrera avant fin 2019

Le démarrage de la production de l'usine de Citic Dicastal à Kénitra, spécialisée dans la production de jantes en aluminium, se fera, comme prévu, avant la fin de l'année 2019, a indiqué le président du groupe. Lors d'entretiens, jeudi à Rabat, avec le ministre de l'Industrie, de l’Investissement, du Commerce et de l’Economie numérique, Moulay Hafid Elalamy, le président de Citic Dicastal, filiale de Citic, a fait savoir que "le projet se déploie conformément au calendrier prévisionnel de mise en œuvre et que le démarrage de la production se fera, comme prévu, avant la fin de l’année 2019", indique vendredi un communiqué du ministère. Ce projet qui a fait l’objet d’un protocole d’accord signé en décembre 2017, sous la présidence effective de SM le Roi Mohammed VI, nécessite un investissement de 350 millions d’euros et permettra la création de 1.200 emplois, relève le communiqué, ajoutant que la production dont la capacité annuelle se chiffre, à terme, à 6 millions de pièces sera destinée principalement à l’export.

Outre l'avancement du projet de réalisation en cours de l’usine du Groupe Dicastal, les entretiens ont porté, par ailleurs, sur les perspectives de développement des activités de Citic au Maroc, indique la même source, ajoutant que compte tenu de la qualité du partenariat industriel entre le Royaume et Citic Group Corporation, ces perspectives sont très prometteuses, notamment, dans le secteur de la fonderie destinée à la fabrication de pièces de châssis et de moteurs.



Le dirham s'apprécie par rapport à l’euro et au dollar

Le dirham s'est apprécié de 0,09% par rapport à l’euro et de 0,41% vis-à-vis du dollar lors de la période allant du 11 au 17 avril 2019, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d’adjudication n’a été réalisée sur le marché des changes, indique BAM dans une note sur ses indicateurs hebdomadaires (11-17 avril).

La note fait également ressortir qu'au 12 avril, les réserves internationales nettes se sont établies à 225,9 milliards de dirhams (MMDH), en baisse de 0,3% d’une semaine à l’autre, ajoutant qu'en glissement annuel, elles ressortent en repli de 1,8%.

Pour ce qui est des interventions sur le marché monétaire, Bank Al-Maghrib a injecté un total de 77,7 MMDH, dont 75 MMDH sous forme d’avances à 7 jours sur appel d’offres et 2,7 MMDH accordés dans le cadre du programme de soutien au financement de la TPME.

Durant la même période, le taux interbancaire s’est établi à 2,27% et le volume des échanges s’est situé à 5,2 MMDH, relève la note, ajoutant que lors de l’appel d’offres du 17 avril (date de valeur le 18 avril), un montant de 73 MMDH a été injecté sous forme d’avances à 7 jours.

Sur le marché boursier, la Banque centrale précise que le Masi s'est apprécié de 0,9%, sa contre-performance depuis le début de l’année s'étant, par conséquent, établie à 2,4%. L’évolution hebdomadaire de l’indice de référence reflète notamment les hausses des indices sectoriels du "bâtiments et matériaux de construction" de 1,9%, des "banques" de 0,7% et de l'"agroalimentaire" de 2%, explique la même source. Pour ce qui est du volume global des échanges, il s’est établi à 580,3 millions de dirhams (MDH) contre 329,7 MDH une semaine auparavant, indique BAM.