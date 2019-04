Divers Economie

09/04/2019

Inauguration officielle de la ligne directe

Casablanca-Vienne de RAM



Un avion de la Royal Air Maroc (RAM) a atterri, récemment à Vienne, inaugurant ainsi la nouvelle ligne directe entre Casablanca et la capitale autrichienne.

Cette nouvelle ligne aérienne sera opérée, par des avions de type Boeing 737 NG, deux fois par semaine (lundi et samedi) avant de passer dans une deuxième étape à trois vols par semaine tout au long de l’année.

Ainsi, les départs vers Vienne sont programmés chaque lundi, mercredi et vendredi à 11h00 (heure GMT), pour une arrivée à 14h40 (GMT). Les vols retour sont programmés les mêmes jours avec un départ de Vienne à 15h40 (GMT) et une arrivée à Casablanca à 19h30 (GMT).

A l’occasion de ce vol inaugural une grande réception a été organisée la semaine dernière à Vienne en présence de plusieurs personnalités diplomatiques des pays arabes et africains, ainsi que des responsables des ministères autrichiens du Tourisme et des Affaires économiques, du directeur général adjoint de l’aéroport de la capitale autrichienne et de l’ambassadeur du Maroc à Vienne.

Une soirée a été également organisée la même semaine à Vienne pour présenter aux tour-opérateurs et aux membres de la communauté marocaine établie en Autriche le programme de ce vol.



Signature d’un mémorandum d’entente visant à renforcer le

commerce entre le Maroc et les pays africains membres de l’OCI



La Société internationale islamique de financement du commerce (ITFC) et l’Agence marocaine de développement des investissements et des exportations (AMDIE) ont signé récemment à Marrakech, un mémorandum d’entente en vue de promouvoir le commerce entre le Maroc et les pays africains membres de l’Organisation de la coopération islamique (OCI), conformément à la vision du Royaume.

L’accord a été signé par le directeur général de l’ITFC Hani Salem Sonbol et le directeur général de l’AMDIE Hicham Boudraa, en marge de la 44ème réunion annuelle du groupe de la Banque islamique de développement (BID), vise à renforcer les efforts de développement du commerce du Maroc et dans l’ensemble de la région africaine.

Il tend à faire face aux barrières qui empêchent actuellement les entreprises des pays arabes et africains subsahariens membres de l’OCI de profiter pleinement du potentiel commercial de la région, a indiqué M. Sonbol, ajoutant que “le protocole d’accord fait valoir le positionnement stratégique du Maroc en tant que pont commercial entre les pays arabes et africains”.

Et de relever que ce protocole d’accord “vise à créer de nouvelles opportunités pour les entreprises marocaines dans les marchés africains, tout en bénéficiant des programmes de renforcement des capacités et de transfert de connaissances liés au commerce électronique”.

Il s’inscrit dans le cadre du mémorandum d’entente, signé en novembre dernier, entre le Royaume et l’ITFC et qui a porté sur plusieurs volets relatifs au développement du commerce, y compris la coopération dans le cadre du programme des ponts commerciaux arabo-africains (AATB) lancé en 2017 à Rabat sous le Haut patronage de SM le Roi Mohammed VI.