Divers Economie

23/03/2019

AFMA enregistre un résultat

net consolidé en baisse de 15%



Le spécialiste du courtage en assurances, AFMA, a réalisé, au titre de l'exercice 2018, un résultat net consolidé de plus de 49,81 millions de dirhams, en baisse de 15% par rapport à l'année précédente, a annoncé le groupe.

Cette baisse est due essentiellement au contrôle fiscal pour un montant de 9,5 MDH, a indiqué le groupe dans un communiqué financier publié sur le site de la Bourse de Casablanca.

Le résultat social, lui, a connu une baisse, pour la même raison, de 19% par rapport à l'exercice 2017, pour atteindre ainsi 49,33 MDH, a relevé le communiqué, notant que le groupe a réalisé un chiffre d'affaires global de 187,29 MDH à fin décembre 2018, contre 183,3 MDH une année auparavant, soit une hausse de près de 2%.



Atlanta améliore son résultat net de 14,5%



La Compagnie d'assurances et de réassurance "Atlanta" a réalisé en 2018 un résultat net en progression de 14,5% à 221 millions de dirhams (MDH), a annoncé, lundi à Casablanca, son directeur général Jalal Benchekroun.

Le chiffre d'affaires consolidé de la compagnie s'est établi à 4,47 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 6,7% par rapport à 2017, a indiqué M. Benchekroun lors de la présentation des résultats annuels de la compagnie au titre de 2018. L'amélioration du résultat net est le fruit de la maîtrise des ratios de sinistralité et de l'évolution du rendement des placements financiers de la compagnie, a-t-il expliqué à la presse. Confirmant la dynamique soutenue des exercices précédents, le chiffre d'affaires marché d'Atlanta est ressorti en bonification de 6,5% passant de 38,92 MMDH en 2017 à 41,46 MMDH en 2018, a-t-il ajouté, notant que la compagnie a "superformé" la croissance du marché avec une évolution du chiffre d'affaires de 7,1% par rapport à 6,5% l'année précédente.

Pour sa part, le résultat financier a progressé de 8,6% à fin 2018 à 280,6 MDH, alors que les fonds propres ont connu une augmentation de 4,1% pour atteindre 1,34 MMDH.

"L'activité non vie" a affiché un chiffre d'affaires de plus de 1,95 MMDH en augmentation de 5,8%, au moment où "l'activité vie" a progressé de 12,9% à 481 MDH en raison de la hausse des revenus de placements à travers le "bon déroulement" du portefeuille actions de la compagnie, a souligné M. Benchekroun.

De son côté, l'administrateur directrice générale d'Atlanta Assurances, Fatima Zahra Bensalah, a indiqué que cette performance "satisfaisante" résulte d'une stratégie commerciale réussie déployée dans le cadre du plan de développement "Massar Attafaouk" et grâce à l’implication et à l’engagement des différents collaborateurs et partenaires d'Atlanta.