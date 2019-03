Divers Economie

20/03/2019

Hausse du RNPG de Taqa Morocco



Taqa Morocco, producteur privé d'électricité au Maroc, a réalisé au terme de l'exercice 2018 un résultat net part du Groupe (RNPG) de 1,049 milliard de dirhams (MMDH), en progression de 3,4% par rapport à 2017, a annoncé, lundi à Casablanca, son président du directoire, Abdelmajid Iraqui Houssaini.

Cette performance s'explique en partie par l’évolution du résultat d’exploitation qui a augmenté de 2,6% à 2,641 MMDH, a indiqué M. Iraqui Houssaini lors d’une conférence de presse dédiée à la présentation des résultats annuels du Groupe au titre de 2018.

L'évolution du résultat d'exploitation est le fruit des actions continues d'optimisation des charges d'exploitation et de maintenance qui ont atténué l'effet de la dépréciation du dollar par rapport au dirham en 2018, comparativement à 2017, a-t-il expliqué.

M. Iraqui Houssaini a en outre fait savoir que le taux de marge nette consolidée s'est établi à 16% contre 16,3% une année auparavant, tandis que le résultat financier est passé de -640 millions de dirhams (MDH) en 2017 à -644 MDH à fin 2018.

Le chiffre d’affaires consolidé a, quant à lui, évolué de 5,3% à plus de 8,51 MMDH, en raison de la bonne performance de l’ensemble des unités de production, ainsi que de l'augmentation des frais d'énergie consécutive à l'évolution du prix du charbon sur le marché international, a-t-il ajouté.

S’agissant des indicateurs financiers sociaux, le président du directoire de Taqa Morocco a fait état d’une baisse de 14,9% du résultat net social à 827 MDH et d'une hausse de 5% du chiffre d'affaires social à près de 4,62 MDH. Le résultat d'exploitation est resté quasi-stable (-0,1%) à 770 MDH alors que l'EBITDA a progressé de 0,7% à 1,34 MMDH, a-t-il dit.



Wafa Assurance enregistre un recul de son résultat net



Le résultat net de Wafa Assurance s'établit, en 2018, à 608 millions de dirhams (MDH), soit une baisse de 25,8%, par rapport à l'exercice 2017, a annoncé la compagnie.

Ce résultat, compte tenu de l’amélioration du résultat non technique de 45 MDH, est dû à la baisse du résultat Non-Vie de -54,2% impacté par l’augmentation de la charge de sinistre nette de réassurance issue principalement de l’automobile et de sinistres de pointe, précise Wafa Assurance dans un communiqué publié sur le site de la Bourse de Casablanca.

Quant au résultat Vie, il ressort en croissance de +11,3% à 326 MDH grâce aux bonnes performances en prévoyance, note le communiqué.

En contrepartie, Wafa Assurance réalise un chiffre d'affaires de 8.371 millions de dirhams (MDH), en progression de 4% par rapport à 2017, fait savoir la même source.

Ce chiffre d'affaires est réalisé grâce à l'activité Vie qui affiche une bonne dynamique, tant en épargne qu’en prévoyance, avec un CA de 4.683 MDH, en hausse de 5,7%, relève le communiqué, précisant que la croissance de l’activité Non-Vie est atténuée par un effort d’assainissement du portefeuille, et progresse de 1,9%, à 3.688 MDH .

Les fonds propres, quant à eux, ressortent à 5.768 MDH au terme de l’exercice, en hausse de 3,4%.